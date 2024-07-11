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Частина українців можуть отримати до 3 тисяч грн: кому належить допомога

Дмитро Відоменко
11 липня 2024, 12:17
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Українці, евакуйовані із зон бойових дій, можуть отримати допомогу в розмірі 2 000 гривень для дорослих і 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю.
Гроші, гаманець
Частина українців можуть отримати до 3 тисяч грн: кому призначена допомога / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Українці, які були евакуйовані із зон бойових дій, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 2 тисяч гривень для дорослих і 3 тисяч гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Про це повідомили фахівці проєкту "Юридичний порадник для ВПО".

Згідно з постановою Кабміну від 21 жовтня 2022 року за № 1195, грошову допомогу у зв'язку з евакуацією можуть отримати особи, евакуйовані з населених пунктів, що розташовані в зонах проведення воєнних (бойових) дій або можливих бойових дій.

Документом передбачено основні умови отримання допомоги:

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  • особи не отримували допомоги за рахунок грошей від міжнародних організацій;
  • особи не отримували раніше грошової допомоги як евакуйоване цивільне населення.

Слід зазначити, що цю допомогу можна отримати лише один раз.

Розмір грошової допомоги, яку можна отримати під час евакуації, визначено таким чином:

  • 3 тисячі гривень - для осіб з інвалідністю та дітей.
  • 2 тисячі гривень - для інших осіб.

Порядок отримання грошової допомоги

Для отримання коштів під час евакуації потрібно дотримуватися певного алгоритму дій:

  • збірний пункт евакуації - у день проведення евакуації подає дані про фактично евакуйованих осіб;
  • перевірка відомостей - після подачі даних відбувається перевірка наданої інформації;
  • виплата допомоги - після успішної перевірки, виплата грошової допомоги здійснюється через "Укрпошту" або "Укрзалізницю" в приймальному пункті евакуації.

Що таке пенсійний фонд України?

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, проводить збір, накопичення та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їхньої виплати, забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, повідомляє " Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці в Запорізькій області можуть отримати 10,8 тисячі грн грошової допомоги від ООН. Про це повідомляли співробітники благодійного фонду "Право на захист".

Виплати надаватимуться громадянам, які ще не отримували допомогу від міжнародних організацій і мають місячний дохід не вище 5400 грн на людину.

Заявки прийматимуть від переселенців, які переїхали в Запорізьку область після російського вторгнення, а також від тих, хто повернувся додому після вимушеного переїзду.

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переселенці грошова допомога
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