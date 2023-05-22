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По 40 гривень за пшеничний: українців попередили про різке подорожчання хліба

Олексій Тесля
22 травня 2023, 02:05
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За даними Держстату, хліб вже з початку року подорожчав на 3,3%.
Ціни на борошно, ціни на хліб
В Україні прогнозують подорожчання хліба / pixabay

В Україні прогнозується суттєве підвищення цін на хліб вже до кінця 2023 року.

За прогнозами експертів, в залежності від виду в наступні півроку він додасть в ціні від 1,5 до 3 грн за одиницю, повідомляє Аgronews.

За даними Держстату, хліб вже з початку року подорожчав на 3,3%. Це пов'язано з тривалою енергетичною кризою в Україні. Також впливає і чергове подорожчання палива, яке очікується з 1 липня.

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За прогнозом експертів, хліб буде продовжувати дорожчати приблизно на 0,5-1% на місяць.

Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку може подорожчати на 1,7% – до 41,81 грн/кг.

Додамо, що до кінця року пшеничний хліб, який на початку травня коштував 32 грн, подорожчає до 34,65 грн (на 4-8%). Вартість батона також збільшиться на 4-8%, з 22,30 грн до 24,15 грн.

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні зросли ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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