Більше 100 гривень за кг: в Україні підняли ціни на 4 овоча

Середні ціни навіть на оптових ринках на початку квітня продовжують утримуватися на високому рівні.

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В Україні підняли ціни на 4 овоча / УНІАН

В Україні сильно підскочили ціни на ряд овочів. Серед них огірки, помідори, цибуля і морква.

Аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев в коментарі Обозревателю попередив, що найближчим часом овочі продовжать дорожчати.

"Складно прогнозувати, але вони (ціни. - ред.) точно не знизяться найближчим часом кардинально сильно. Ми будемо чекати сезону. У нас сезон все-таки буде пізнім, тому що Херсонська область все ще залишається в зоні бойових дій, а тепличні овочі не будуть продаватися дешево через те, що дорога електроенергія і газ. Немає сенсу продавати дешево овочі", - сказав експерт.

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Середні ціни на оптових ринках на початку квітня:

огірки (тепличні) – 100-115 грн / кг (ціна зросла на 45%);

помідори-75-95 грн / кг (ціна зросла на 19%);

цибуля-44 грн/кг (ціна зросла в 2,3 рази);

морква - 28,50 грн/кг (ціна зросла на 63%).

Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні зросли ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Річ у тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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