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Пенсіонерам в Україні з грудня збільшать виплати: на кого чекає надбавка

23 листопада 2021, 01:55

У Мінсоцполітики вже запевнили, що затримок не буде – надбавки виплатять вчасно.

Гроші, пенсія
/ УНІАН

Пенсійний фонд просить уряд збільшити бюджет на 4,34 млрд грн. Гроші потрібні для того, щоб виплатити обіцяні підвищені мінімальні пенсії громадянам старше 65 років.

Про це свідчить підготовлений Пенсійним фондом проект постанови Кабміну, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Водночас у Мінсоцполітики вже запевнили, що затримок не буде – надбавки виплатять вчасно.

Разом з тим в Україні заплановано підвищення пенсій низці соціальних груп.

Кому планується підвищити пенсії з 1 грудня

  • Особам з повним страховим стажем.
  • Особам, які отримують мінімальні пенсії у зв'язку з переглядом прожиткового мінімуму (з 1854 до 1934 гривень)
  • Чоловікам і жінкам старше 65 років, які заробили 35/30 років стажу (підвищення на 200 грн — з 2400 гривень до 2600 грн.)
  • Особам, які отримують надбавки до пенсії за наднормативний стаж (більше 30 років у жінок і 35 років у чоловіків).

Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

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Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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