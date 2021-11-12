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Карантин і стаж: чиновники розповіли, як простої фірми впливають на пільгові пенсії

12 листопада 2021, 11:38

Досить важливе питання-чи впливають простої фірми на пільгові пенсії всіх громадян України - і особливо тих, хто працює на "шкідливих" виробництвах.

пенсіонер
Як простої фірми впливають на пільгові пенсії / УНІАН

Зі страхового стажу працівника, який зайнятого на "шкідливому" виробництві (такі люди мають право виходити на пенсію раніше встановленого віку), віднімуть дні, під час яких підприємство простоювало, в тому числі і через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це пише "Пенсійний кур'єр".

"Підприємство, на якому я працював у шкідливому цеху, під час карантину через пандемію коронавірусу працювало за окремо встановленим графіком. Зокрема, в пільговій довідці зазначено, що в період з березня 2020 року по червень 2021 року в цеху періодично були прості в роботі, а саме — 44 дні. Як цей період буде віднесено до мого пільгового стажу?",- поставив запитання читач.

"Якщо в пільговій довідці, яку видало вам підприємство, зазначено, що в період з березня 2020 по червень 2021 року було 44 дні простоїв у роботі, з пільгового стажу буде вилучено саме 44 дні", — відповіли чиновники.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що субсидії, пенсії та соціальні виплати можна буде оформити виключно через смартфон з мобільним додатком "Дія". Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Баник.

За його підрахунками, Нова фукція в "Діі" полегшить життя 1,4 мільйона осіб, які щорічно подають документи на субсидію.

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