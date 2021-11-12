Карантин і стаж: чиновники розповіли, як простої фірми впливають на пільгові пенсії

Досить важливе питання-чи впливають простої фірми на пільгові пенсії всіх громадян України - і особливо тих, хто працює на "шкідливих" виробництвах.
Зі страхового стажу працівника, який зайнятого на "шкідливому" виробництві (такі люди мають право виходити на пенсію раніше встановленого віку), віднімуть дні, під час яких підприємство простоювало, в тому числі і через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це пише "Пенсійний кур'єр".
"Підприємство, на якому я працював у шкідливому цеху, під час карантину через пандемію коронавірусу працювало за окремо встановленим графіком. Зокрема, в пільговій довідці зазначено, що в період з березня 2020 року по червень 2021 року в цеху періодично були прості в роботі, а саме — 44 дні. Як цей період буде віднесено до мого пільгового стажу?",- поставив запитання читач.
"Якщо в пільговій довідці, яку видало вам підприємство, зазначено, що в період з березня 2020 по червень 2021 року було 44 дні простоїв у роботі, з пільгового стажу буде вилучено саме 44 дні", — відповіли чиновники.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що субсидії, пенсії та соціальні виплати можна буде оформити виключно через смартфон з мобільним додатком "Дія". Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Баник.
За його підрахунками, Нова фукція в "Діі" полегшить життя 1,4 мільйона осіб, які щорічно подають документи на субсидію.
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