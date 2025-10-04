Пенсії зростуть: у ПФУ зробили важливу заяву і назвали терміни

Діють вікові надбавки до пенсії, які нараховуються щомісяця при досягненні певного віку.

Українським пенсіонерам розповіли про зміни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Передбачається поетапне підвищення виплат для різних категорій громадян

Насамперед ідеться про індексацію, яка запланована на березень 2026 року

Пенсійне законодавство України передбачає поетапне підвищення виплат для різних категорій громадян, розповів голова правління Пенсійного фонду Євгеній Капінус.

Насамперед ідеться про індексацію. У 2025 році її провели на рівні 11,5%, а наступна запланована на березень 2026 року, пояснив він в інтерв'ю Каналу 24.

Крім того, у квітні 2025 року було проведено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.

Також у країні діють вікові надбавки до пенсії, які нараховуються щомісяця при досягненні певного віку:

у 70 років - до 300 гривень;

у 75 років - до 456 гривень;

у 80 років - до 570 гривень.

У жовтні такі надбавки отримають ті пенсіонери, які досягли відповідного віку у вересні.

При цьому розмір доплати в перший місяць розраховується пропорційно кількості днів після дня народження - тобто тим, хто отримує її вперше, сума може бути трохи нижчою.

Перерахунок пенсій: головні зміни

В Україні готуються масштабні зміни в системі перерахунку пенсій, які торкнуться широкого кола одержувачів, особливо тих, хто отримує так звані спеціальні пенсії, - це колишні прокурори, військовослужбовці та представники силових відомств.

Основна мета реформи - виробити єдиний підхід до індексації пенсійних виплат і впровадити такі механізми захисту, які гарантують: навіть за умови утримань за судовими рішеннями розмір пенсії не опуститься нижче встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати педагогам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви або документи.

Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України.

