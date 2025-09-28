Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Українським пенсіонерам загрожує позбавлення надбавок: кому світить "обрізання"

Олексій Тесля
28 вересня 2025, 22:19
64
Головна мета реформи - уніфікувати підхід до підвищення пенсій через індексацію.
пенсії, пенсіонери
Пенсіонерів попередили про ймовірність перерахунку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливе:

  • Головна мета реформи - уніфікувати підхід до підвищення пенсій
  • Індексація спецпенсій тепер відбуватиметься за загальними правилами

В Україні плануються серйозні зміни в системі перерахунку пенсій, які торкнуться різних категорій пенсіонерів, особливо тих, хто отримує спеціальні пенсії - зокрема, колишніх прокурорів, військових і співробітників силових структур.

Головна мета реформи - уніфікувати підхід до підвищення пенсій через індексацію та запровадити механізми, які не дозволять, навіть після утримань за рішеннями суду, зменшувати розмір пенсії нижче прожиткового мінімуму для непрацездатних - 2361 грн, повідомляє УН.

відео дня

Індексація спецпенсій тепер відбуватиметься за загальними правилами, без урахування рівня зарплати на останньому місці служби. Крім того, перерахунок пенсій для військових та учасників бойових дій стане більш прозорим і передбачуваним.

Парламент уже схвалив у першому читанні окремий законопроєкт, що стосується прокурорів. Згідно з новими нормами, вони зможуть отримувати пенсію за вислугу років тільки після звільнення з прокуратури. Розмір пенсії залежатиме від зростання доходів і рівня інфляції, а зміни в їхнє пенсійне забезпечення зможуть вноситися лише через спеціальний закон про пенсійне страхування.

Таким чином, уряд прагне скоротити розрив між звичайними та спеціальними пенсіями. Однак для багатьох колишніх силовиків нововведення можуть обернутися помітним зниженням виплат.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
/ Главред

Перевірки для пенсіонерів: що кажуть експерти

Юрист Тарас Никифорчук пояснив, що перевірка пенсійних рахунків здійснюється для виявлення певних обставин.

За його словами, якщо такі випадки будуть зафіксовані, пенсійні виплати тимчасово призупинять, і кошти перестануть надходити на рахунок до з'ясування ситуації.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Більше новин:

Про джерело: Українські Новини

Одне з найстаріших ЗМІ в Україні. На сайті публікуються новини про політику, економіку, культуру та суспільне життя, а також авторські інтерв'ю, аналітичні матеріали та досьє на впливових політиків, чиновників, бізнесменів і публічних осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії виплати пенсії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не витримало серце: під час атаки РФ в укритті померла киянка Ілона Ревут

Не витримало серце: під час атаки РФ в укритті померла киянка Ілона Ревут

22:45Україна
"Є дані розвідки": гучна заява Зеленського про запуски дронів РФ у ЄС

"Є дані розвідки": гучна заява Зеленського про запуски дронів РФ у ЄС

20:58Україна
Зникло світло: після серії вибухів стався "блекаут" в одному з великих міст РФ

Зникло світло: після серії вибухів стався "блекаут" в одному з великих міст РФ

20:03Війна
Реклама

Популярне

Більше
Понад тисячу років під водою: на дні Дніпра знайшли гаманець, що в ньому було

Понад тисячу років під водою: на дні Дніпра знайшли гаманець, що в ньому було

Карта Deep State онлайн за 28 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ масовано атакує Україну ракетами та дронами: у Києві та Запоріжжі горять будинки

РФ масовано атакує Україну ракетами та дронами: у Києві та Запоріжжі горять будинки

Китайський гороскоп на завтра 29 вересня: Щурам - несправедливість, Тиграм - страх

Китайський гороскоп на завтра 29 вересня: Щурам - несправедливість, Тиграм - страх

Чим відрізняються два дідусі, які ріжуть тканину: тільки найуважніші дадуть відповідь

Чим відрізняються два дідусі, які ріжуть тканину: тільки найуважніші дадуть відповідь

Останні новини

23:15

Україна відкрила новий фронт: що стоїть за ударами по "серцю" економіки Путіна

22:45

Не витримало серце: під час атаки РФ в укритті померла киянка Ілона РевутФото

22:27

Прихована пастка на грядці: садівниця розповіла, де не варто садити цибулюВідео

22:19

Українським пенсіонерам загрожує позбавлення надбавок: кому світить "обрізання"

22:03

"Бавовна" у гаманці: з чого насправді роблять українські гроші?

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та датиУкраїну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати
21:38

США прибирають "парасольку", але Європа не готова до війни з РФ - сумний прогнозВідео

21:37

"Все посипалося": експерт розповів, що приховує Кремль за бравадою

21:30

За долю Тайваню можна не турбуватися: ним займуться росіяниПогляд

21:21

Закон проти логіки: абсурдні закони, які перетворюють туристів на злочинців.

Реклама
21:12

Ребров отримав дедлайн від Панатінаїкоса – про що йдеться

20:58

"Є дані розвідки": гучна заява Зеленського про запуски дронів РФ у ЄС

20:11

Ми опинилися в парадоксальній ситуації на четвертий рік війниПогляд

20:10

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господиньВідео

20:03

Зникло світло: після серії вибухів стався "блекаут" в одному з великих міст РФ

20:02

Гайдамаки й опришки були в роду - які прізвища видають повстанське походження

19:45

Німецький барон 250 років порівняв росіян та українців — що він особливо відзначивВідео

19:31

РФ націлилася на захоплення нових територій України: тривожний прогноз СвітанаВідео

19:28

Як гарантовано завоювати довіру кота - розкрито п'ять простих методівВідео

19:18

Звідки пішли греко-католики: Берестейська Унія — порятунок чи зрада

18:44

"Свічки, квіти й іграшки": кияни вшанували пам'ять загиблої від удару РФ 12-річної СашіВідео

Реклама
18:41

"Путін хоче все, але не може": генсек НАТО розповів, як закінчиться війнаВідео

18:24

Про пил можна забути на цілий місяць: диво-засіб здивує небувалою чистотоюВідео

17:59

"Ситуація вже інша": Венс пояснив зміну риторики Трампа і звернувся до Кремля

17:51

Більше, ніж здається: де насправді проходять історичні кордони України

17:46

5 ознак того, що ви все ще подобаєтеся своєму колишньому

17:41

"Нехай спробують": Лукашенко пригрозив НАТО "війною на всі гроші" через РФ

17:25

Копійчана закуска, яку змітають зі столу за хвилину: рецепт здивує

17:24

Україна має "віддати території": жорстка відповідь МЗС на заяву Будапешта

16:54

"Кароліна - стара": запроданку Ані Лорак різко опустили зірки РФ

16:43

Українців карають за "неправильні" паспорти: який штраф доведеться сплатити

16:42

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

16:41

Головний біль чи космічний шторм: як мінімізувати вплив магнітних бур

16:26

Оцінювання у школах 2026: названо предмети та тестові завданняВідео

16:18

Жовтень 2025 стане доленосним: гороскоп для кожногоФото

16:09

За Facebook та Instagram тепер доведеться платити - кого зачепить нововведення

15:55

"Сигнал від президента": нардеп назвав умову проведення виборів в Україні

15:46

Завила біля труни: Симоньян впала в істерику на похоронах чоловікаВідео

15:24

"Як можна торгуватися з Богом": пастор вимагав від парафіянина віддати свою землю

15:14

"Серйозний розлад": в Україні вказали на цікавий нюанс у виступі Лаврова в ООН

15:06

Руками краще не чіпати: в Карпатах живе небезпечна та отруйна тваринаВідео

Реклама
14:40

Знають одиниці: з чого насправді роблять зефір і чому він такий повітрянийВідео

14:39

Як виглядає Бріжіт Бардо зараз: легенді французького кіно виповнився 91 рік

14:35

Де три відмінності між дівчатами з рожевим волоссям: лише люди з "орлиним зором" їх побачать

14:10

ГУР провели зухвалу операцію проти ворога в Мелітополі: зʼявилися епічні кадри

13:51

Логістика РФ порушена: партизани влаштувати гучну диверсію, деталі

13:40

"Потрапила на фото": в Повітряних силах назвали особливість удару РФ по КиєвуФото

13:23

Селена Гомес відгуляла гучне весілля — перші фотоВідео

13:23

Не зрівняється з магазинним: домашній томатний сік на зиму за 1 хвилину

13:21

Чому 29 вересня не можна починати важливих справ: яке церковне свято

13:03

Зникнуть навіть стійкі плями: килим засяє, якщо взяти один незвичайний засібВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти