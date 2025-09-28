Українським пенсіонерам загрожує позбавлення надбавок: кому світить "обрізання"

Головна мета реформи - уніфікувати підхід до підвищення пенсій через індексацію.

https://glavred.net/economics/ukrainskim-pensioneram-grozit-lishenie-nadbavok-komu-svetit-obrezanie-10702115.html Посилання скопійоване

Пенсіонерів попередили про ймовірність перерахунку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливе:

Головна мета реформи - уніфікувати підхід до підвищення пенсій

Індексація спецпенсій тепер відбуватиметься за загальними правилами

В Україні плануються серйозні зміни в системі перерахунку пенсій, які торкнуться різних категорій пенсіонерів, особливо тих, хто отримує спеціальні пенсії - зокрема, колишніх прокурорів, військових і співробітників силових структур.

Головна мета реформи - уніфікувати підхід до підвищення пенсій через індексацію та запровадити механізми, які не дозволять, навіть після утримань за рішеннями суду, зменшувати розмір пенсії нижче прожиткового мінімуму для непрацездатних - 2361 грн, повідомляє УН.

відео дня

Індексація спецпенсій тепер відбуватиметься за загальними правилами, без урахування рівня зарплати на останньому місці служби. Крім того, перерахунок пенсій для військових та учасників бойових дій стане більш прозорим і передбачуваним.

Парламент уже схвалив у першому читанні окремий законопроєкт, що стосується прокурорів. Згідно з новими нормами, вони зможуть отримувати пенсію за вислугу років тільки після звільнення з прокуратури. Розмір пенсії залежатиме від зростання доходів і рівня інфляції, а зміни в їхнє пенсійне забезпечення зможуть вноситися лише через спеціальний закон про пенсійне страхування.

Таким чином, уряд прагне скоротити розрив між звичайними та спеціальними пенсіями. Однак для багатьох колишніх силовиків нововведення можуть обернутися помітним зниженням виплат.

/ Главред

Перевірки для пенсіонерів: що кажуть експерти

Юрист Тарас Никифорчук пояснив, що перевірка пенсійних рахунків здійснюється для виявлення певних обставин.

За його словами, якщо такі випадки будуть зафіксовані, пенсійні виплати тимчасово призупинять, і кошти перестануть надходити на рахунок до з'ясування ситуації.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Більше новин:

Про джерело: Українські Новини Одне з найстаріших ЗМІ в Україні. На сайті публікуються новини про політику, економіку, культуру та суспільне життя, а також авторські інтерв'ю, аналітичні матеріали та досьє на впливових політиків, чиновників, бізнесменів і публічних осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред