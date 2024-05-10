Пенсії в Україні: кому в Україні їх перерахують влітку "заднім числом"

В Україні з 1 червня перерахують пенсії тим, хто продовжив роботу на заслуженому відпочинку і виконав кілька умов.

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Кому за лічені тижні пенсії в Україні підвищать "заднім числом" / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні з 1 червня 2024 року перерахують пенсії тим, хто продовжив роботу на заслуженому відпочинку і виконав кілька умов (до того ж розмір надбавки залежатиме від зарплати і стажу). Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозреватель".

Згідно з даними Пенсійного фонду, в Україні з 10,4 млн пенсіонерів працювати продовжать 2,7 млн. Відповідно, вони щомісяця збільшують свій стаж, тож і пенсію їм із часом мають індексувати. Але такий перерахунок відбувається лише раз на два роки і за умови, що станом на квітень таким люди перепрацювали "мінімум" 24 місяці стажу.

Приміром, якщо в людини 35 років трудового стажу і розрахунковий розмір пенсії становить 7 тисяч грн, то після підвищення ваша пенсія становитиме 7,4 тисячі грн. Крім того, вона отримає додатково 800 грн за квітень і травень. Якщо ж його пенсія з 35 роками стажу становить 10 тисяч грн, то після підвищення він отримає вже 10 571 грн (а ще 1142 грн отримає за травень і квітень).

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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