УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Гроші

Пенсії в Україні: кому в Україні їх перерахують влітку "заднім числом"

Дмитро Відоменко
10 травня 2024, 20:46
242
В Україні з 1 червня перерахують пенсії тим, хто продовжив роботу на заслуженому відпочинку і виконав кілька умов.
Монети, пенсії
Кому за лічені тижні пенсії в Україні підвищать "заднім числом" / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні з 1 червня 2024 року перерахують пенсії тим, хто продовжив роботу на заслуженому відпочинку і виконав кілька умов (до того ж розмір надбавки залежатиме від зарплати і стажу). Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозреватель".

Згідно з даними Пенсійного фонду, в Україні з 10,4 млн пенсіонерів працювати продовжать 2,7 млн. Відповідно, вони щомісяця збільшують свій стаж, тож і пенсію їм із часом мають індексувати. Але такий перерахунок відбувається лише раз на два роки і за умови, що станом на квітень таким люди перепрацювали "мінімум" 24 місяці стажу.

Приміром, якщо в людини 35 років трудового стажу і розрахунковий розмір пенсії становить 7 тисяч грн, то після підвищення ваша пенсія становитиме 7,4 тисячі грн. Крім того, вона отримає додатково 800 грн за квітень і травень. Якщо ж його пенсія з 35 роками стажу становить 10 тисяч грн, то після підвищення він отримає вже 10 571 грн (а ще 1142 грн отримає за травень і квітень).

відео дня

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Реклама

Головне за день

"Важкі бої": Зеленський - про посилення позицій на Харківщині

"Важкі бої": Зеленський - про посилення позицій на Харківщині

22:03 Україна
РФ запускає рої дронів, втрати серйозні: Плетенчук розповів про бої за острів Нестрига

РФ запускає рої дронів, втрати серйозні: Плетенчук розповів про бої за острів Нестрига

21:48 Україна
США оголосили новий пакет допомоги: туди увійшло багато зброї

США оголосили новий пакет допомоги: туди увійшло багато зброї

21:17 Україна
Всі головні новини

Популярне

Дівчата, я скучив : стало відомо про плани Олега Винника повернутися в Україну 10888

"Дівчата, я скучив": стало відомо про плани Олега Винника повернутися в Україну

Кілька важливих неприємних фактів для України 6696

Кілька важливих неприємних фактів для України

Гороскоп на завтра 11 травня: Левам - безнадійність, Водоліям - інтригуюче повідомлення 6171

Гороскоп на завтра 11 травня: Левам - безнадійність, Водоліям - інтригуюче повідомлення

Показав приклад: Монатік попався ТЦК і поліції - деталі 5934

Показав приклад: Монатік попався ТЦК і поліції - деталі

Останні новини

22:11

"Боруссія" наблизила "Шахтар" до прямого виходу в Лігу чемпіонів: що сталося

22:03

"Важкі бої": Зеленський - про посилення позицій на Харківщині

21:48

РФ запускає рої дронів, втрати серйозні: Плетенчук розповів про бої за острів Нестрига

21:17

США оголосили новий пакет допомоги: туди увійшло багато зброї

21:11

Забутий салат з СРСР, який був у кожному домі: рецепт із секретомВідео

РФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – ЖироховРФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – Жирохов
20:46

Пенсії в Україні: кому в Україні їх перерахують влітку "заднім числом"

20:30

Справжнє диво: у Білопіллі ікона зупинила уламок ворожого снарядуВідео

20:18

"Путін може втратити зв'язок із реальністю": Жирохов про ризик ядерного удару по Україні

20:06

"У черепі є план": Публіцист спрогнозував, чи наважиться Путін використати ядерну зброю

Реклама
20:01

Причина неочевидна: ось чому насправді люди завжди заходять до літака зліва

19:57

Чи блефує Путін, погрожуючи вдарити ядерною зброєюПогляд

19:34

Як знищити всі яйця колорадського жука: професор із США назвав найкращий метод

19:15

Ситуація ускладнена, схоже на імітацію: ЦПД розповів про наступ росіян на Харківщині

19:05

Податок на нерухомість 2024 - як платити і скільки за кожен "квадрат"

18:48

Литимуть дощі і будуть заморозки: у яких областях буде найхолодніше

18:46

В Києві відбувся передпоказ документального проєкту "Спротив"

18:42

Зуби будуть перламутрово білі: стоматолог назвав найкращий час для чищення зубів

18:33

У Києві відбулася прем'єра фільму про Розстріляне Відродження, що виходить у широкий прокат

18:10

За Аллу горою: Максим Галкін перейшов на українську мову і відреагував на слова Гордона

17:58

"Вдарить в голову" моментально: чим не можна закушувати горілку - золоте правилоВідео

Реклама
17:51

Росіяни "шалено" тиснуть на позиції ЗСУ: Павлюк оцінив ризик втрати Часового Яру

17:37

Ядерні загрози Путіна: експерт дав прогноз про катастрофічні наслідки для РФ

17:03

Росіяни рвуть і метають: онук Пугачової вийшов на зв'язок і повідомив радісну новину

17:00

"Техніка РФ може заїжджати на Харківщину": в ОВА сказали про "небезпеку" для Харкова

16:56

Як правильно зробити настоянку з малини: що зробити, щоб солодкість розлилася по всьому тілу

16:51

Путін зрозумів, що може програти війну, тому погрожує "ядеркою" – Олександр СотникВідео

16:46

"Служба - це обов'язок": посол сказав, чи повертатиме Польща силоміць українців

16:37

Всього за 5 секунд потрібно знайти метелика: загадка для тих, у кого "орлиний зір"

16:18

В кожному саду живе майже 15 000 слимаків: експерт розповів, як їх позбутисьВідео

16:07

Війська РФ атакували кордон під Харковом: Reuters - про плани Путіна

15:58

Чоловік перетворив тьмяну траву на пишний газон за 4 тижні: він назвав 5 простих кроків

15:55

Скоро настане критична фаза війни: ЗСУ готують бригади для захисту Києва - генерал

15:34

"Смертельна позиція": українки alyona alyona і Jerry Heil шокували заявою перед фіналом Євробачення

15:33

Чому у Польщі осінь в грудні, а весна починається не 1 березня - просте поясненняВідео

15:31

Харківщина під масованими ударами РФ: в ОВА описали ситуацію

15:15

У Кіностудії імені Олександра Довженка новий гендиректор

15:04

У Калузькій області пролунали потужні вибухи на НПЗ: джерело розкрило спецоперацію ГУР

15:00

Потепління накриває Україну: синоптик сказала, де будуть дощі

15:00

Наступ на Харків: Путін здатний кинути понад 110 тис. військових - експерт

14:58

Зеленський підтвердив, що РФ почала наступ на Харківщині

Реклама
14:21

4 найкращі способи, як позбутися мурах на городі: вони обходитимуть грядки десятою дорогою

14:07

Фінал Євробачення 2024: Україну різко опустили в рейтингу - що сталося

14:04

Скалка випаде сама без голки і болю: бабуся поділилась перевіреним методомВідео

13:46

Війська РФ намагаються закріплюватися в 6 населених пунктах на Харківщині - DeepState

13:41

Показав приклад: Монатік попався ТЦК і поліції - деталі

13:32

На Харківщині була спроба прориву оборони ЗСУ: масово евакуюють людей

13:08

Врятувала себе і колег: як Софія Ротару прорвала кордон у Чечні - деталі

13:02

Пара вночі почула дивні звуки з духовки: те, що було всередині вразило всіх

12:59

"Може статися непомітно": у Фінляндії назвали головний шлях до миру в Україні

12:28

Що відбувається на кордоні та чи є загроза Харкову: Синєгубов зробив заяву

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти