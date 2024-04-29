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Українцям за кордоном пенсії даватимуть інакше: кого це зачепить

Дмитро Відоменко
29 квітня 2024, 08:33
Рада ухвалила закон, який регулює питання про трудовий стаж, отриманий за кордоном. Чи можна в такому разі розраховувати на пенсію.
Українцям за кордоном пенсії даватимуть інакше: кого це зачепить
Як призначатимуть пенсії українцям за кордоном? / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Парламент ухвалив документ щодо пенсій для українців, які працюють за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Відповідний законопроєкт №9453 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України" було ухвалено Радою за основу та в цілому.

Як повідомляє портал "На пенсії", українцям, які працювали за кордоном, зараховуватимуть трудовий стаж, навіть якщо з цією країною не укладено угоду про пенсійне забезпечення. Таким чином вони отримають право на призначення пенсії в Україні.

За даними Міністерства соціальної політики, ухвалення закону розв'язує одразу кілька проблемних питань щодо призначення пенсій, які виникли в українців через початок повномасштабної війни. Зокрема - проблеми нарахування стажу українцям, які були змушені переїхати в інші країни, а також українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

відео дня

Хто отримав право на призначення пенсії

Громадяни України, які працювали за кордоном.

Раніше за відсутності пенсійного договору між Україною та країною, в якій працювала людина, отриманий у цій країні трудовий стаж не враховувався, а отже людина втрачала право на призначення пенсії в Україні.

Тепер трудовий стаж враховуватиметься для визначення часу виходу на пенсію в Україні. Тобто після повернення в Україну людина зможе оформити пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному фонду України документ, що підтверджує роботу поза межами України.

При цьому для обчислення розміру пенсії враховуватимуть лише внески до Пенсійного фонду (ЄСВ), сплачені в Україні.

Не враховуватимуть стаж, набутий у Росії після 2014 року. Згідно з новим законом, до страхового стажу з 19 лютого 2014 року не зараховуватимуть періоди військової служби в силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне обіймання посад у незаконних органах влади країни РФ.

Українці, які переїхали в Україну з тимчасово окупованого Криму.

Через припинення контактів і документообігу між Україною та РФ обмін документами, що засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку, неможливий. Через це багато українців не могли оформити пенсію.

Тепер підтверджень про трудовий стаж від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно. Кримчанам достатньо подати заяву про бажання отримувати пенсію в Україні, в якій зазначити, що пенсію в Криму вони не отримують. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу.

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи з їхньої виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділенні "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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