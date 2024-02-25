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Українцям перерахують пенсії через кілька днів: кому і на скільки збільшать

Дмитро Відоменко
25 лютого 2024, 09:08
В Україні з 1 березня розмір індексації пенсій становитиме 8%. Такий розмір надбавки враховує торішню інфляцію і середній за три роки зростання зарплат.
Пенсіонер, пенсії
Українцям перерахують пенсії з 1 березня / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 березня 2023 року розмір індексації пенсій становитиме 8%. Такий розмір надбавки порахований за формулою і враховує торішню інфляцію і середній за три роки зростання зарплат. Про це розповіла в коментарі порталу "Обозрєватєль" заступник міністра соцполітики Дар'я Марчак.

"Індексація на 8% розрахована за формулою, передбаченою законодавством. У формулі розрахунку розміру інфляції є показник інфляції за минулий рік. Інфляція була в розмірі всього 5,1%, тому і розмір індексації вийшов ось таким", – розповіла чиновниця.

Особливо відзначимо, що в Україні щорічна індексація вважається за формулою ‒ діючий розмір пенсії і плюс розмір індексації у відсотках. У свою чергу, розмір індексації вважають так - 50% середнього за три роки зростання зарплат + 50% інфляція за минулий рік

відео дня

Індексація торкнеться понад 10 млн українців:

  • 9,5 млн. цивільних пенсіонерів;
  • близько 600 тисяч пенсіонерів силових відомств;
  • майже 100 тисяч "чорнобильців".

Хто така Дарина Марчак?

Перший заступник Міністра соціальної політики України, повідомляється на сайті відомства.
Народилася 9 липня 1984 року.

У 2006 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала кваліфікацію магістр історії.

З 2012 по 2013 рік - редактор сайту forbes.ua.

З січня 2015 по травень 2016 року – радник міністра фінансів М. Яресько з питань комунікацій; Керівник комунікацій Міністерства фінансів.

У 2016-2017 році - директор з комунікацій та зв'язків з органами державної влади Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта".

2017-2019 року - радник міністра КМУ а. Саєнко з реформи державного управління. Також, протягом 2018 рок у- експерт проекту "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні" (EU4PAR).

З березня 2018 по серпень 2019 року – консультант Світового банку з адвокації земельної реформи в Україні.

З 2019 по 2022 рік - перший заступник директора Державного підприємства „Прозорро. Продажу"; а також керівник Центру аналізу публічних фінансів Київської школи економіки (на громадських засадах).

26 липня 2022 року призначена на посаду першого заступника Міністра соціальної політики України.

Нагадавши, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, в залежності від віку і стажу роботи. Наприклад, пенсіонери у віці 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на карту, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така ж ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить за пенсією.

Крім цього, з 1 березня 2024 року в Україні планується індексація пенсій на 13%. Однак не всі пенсіонери отримають таке підвищення. Індексація може бути меншою для тих, хто отримує великі надбавки або нещодавно вийшов на пенсію.

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