Віддають за копійки: в Україні рухнула вартість популярного овоча

Сьогодні вартість овоча вже на 66% нижча, ніж у 2024 році.

Ціни на капусту в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Україні впали ціни на білокачанну капусту

Зараз її продають від 5 до 10 гривень за кілограм

За тиждень вартість знизилась на 16%

В Україні знову дешевшає білокачанна капуста. Падіння цін пов’язане із надлишком продукції на ринку. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що наразі значну частину пропозиції становить капуста середньопізніх сортів, яка не придатна для закладки на зберігання.

Так, ціни на білокачанну капусту зараз коливаються в межах від 5 до 10 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж минулого тижня.

Аналітики додають, що в більшості господарств все ще тривають активні збиральні роботи, в результаті чого пропозиція на ринку зростає, але попит залишається вкрай низьким.

Варто зауважити, що на сьогоднішній день ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому на 66% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

"Учасники ринку не виключають, що ціна на дану продукцію буде знижуватися і далі, оскільки багато господарств, завдяки поліпшенню погодних умов, активно ведуть збір врожаю. Як результат, поступове зростання поставок капусти на ринок змушуватиме аграріїв і далі поступатися в ціні, якщо ситуація з темпами збуту не зміниться", - йдеться у повідомленні.

Коли можуть подорожчати овочі

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль заявив, що зараз найкращий час, щоб запасатися на зиму овочами, адже скоро ціни поповзуть вгору.

За його словами, якщо сьогодні картопля коштує близько 17 гривень за кілограм, то у найближчий час її ціна зросте до 20 гривень. Також наприкінці жовтня підвищаться на 5-6 гривень ціни на моркву, буряк, цибулю, капусту та часник.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні зафіксовано зростання цін на нефасовані курячі яйця. Наразі середня вартість становить 5,19 грн за штуку (51,90 грн за десяток), що на 45 копійок більше, ніж наприкінці вересня.

Також відомо, що через несприятливі погодні умови багато експертів побоюються, що ціни на соняшникову олію в Україні можуть підвищитися.

Водночас, ціни на цибулю в Україні продовжують знижуватись. Цьому сприяє помітне ослаблення попиту, хоча пропозиція на ринку продовжує збільшуватися.

