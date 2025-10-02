Читати російською
Лише 5 гривень за кілограм: ціна на один продукт впала до мінімальної позначки

Марія Николишин
2 жовтня 2025, 11:12
140
В минулому році цибуля була на 40% дорожчою.
Ціни на цибулю в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні падають ціни на цибулю
  • Наразі фермери її продають по 5-10 грн/кг
  • Це в середньому на 20% дешевше, ніж минулого тижня

Ціни на цибулю в Україні продовжують знижуватись уже другий тиждень поспіль. Цьому сприяє помітне ослаблення попиту, хоча пропозиція на ринку продовжує збільшуватися. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що на сьогоднішній день фермери продають цибулю по 5-10 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

відео дня

"Нинішні ціни на цибулю в Україні залишаються найнижчими як мінімум за останні 4 сезони", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наголошують, що через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання.

"Намагаючись якнайшвидше реалізувати цибулю, більшість фермерів нині продовжують знижувати відпускні ціни на наявні обсяги. Тим часом цибуля високої якості зараз рідко надходить у продаж, тому що виробники вважають за краще тримати її в сховищах в очікуванні вищих цін", - зауважили в EastFruit.

Також варто додати, що на сьогоднішній день цибуля в Україні вже продається в середньому на 40% дешевше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Коли зростуть ціни на овочі

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук наголосив, що у вересні-жовтні ціни на овочі будуть на низькому рівні, але пізніше вони зростуть.

Зокрема, овочі борщового набору будуть дешевими до моменту закладання їх на зберігання.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, цьогоріч українські аграрії зібрали високий урожай картоплі, проте очікуваних прибутків він не приніс. Ціни на внутрішньому ринку обвалилися до мінімальних за останні три роки.

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль наголосив, що у вересні ціни на овочі борщового набору були досить низькі, але вони на ринку протримаються на такому рівні ще недовго.

Крім того, в Україні зберігається тенденція щомісячного здорожчання хліба. До кінця року ціни зростуть у середньому на 11-23% залежно від виду продукції.

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

цибуля ціни на продукти новини України
Перевірити погоду
