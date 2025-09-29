Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Треба запасатися зараз: українців попередили про скачок цін на базові продукти

Анна Косик
29 вересня 2025, 16:26
76
Залишилось не так багато часу, щоб закупити овочі на зиму по хорошій ціні.
Треба запасатися зараз: українців попередили про скачок цін на базові продукти
Овочі знову можуть зрости у ціні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Коваль:

  • Залишилось кілька тижнів, коли ціни на овочі будуть стабільні
  • З жовтня низка овочів подорожчає
  • Картопля замість 17 гривень коштуватиме всі 20 гривень

У вересні ціни на овочі борщового набору були досить низькі, але вони на ринку протримаються на такому рівні ще недовго. Про це Новини.LIVE розповів генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

За його словами, саме зараз найкращий час, щоб запасатися на зиму такими овочами, як картопля, морква, капуста, буряк та цибуля.

відео дня

"Десь уже з середини жовтня потрібно буде думати, де ці овочі зберігати в зимовий період, коли будуть з'являтися перші заморозки. А це додаткові витрати на складські приміщення, овочесховища, додаткову логістику, додаткове утримання цих складських приміщень тощо. Тому овочі знову можуть трохи зрости в ціні. Плюс далі чекатимемо Різдва і новорічних свят. Тоді буде також сезонне здорожчання овочів", - пояснив Коваль.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Як зміняться ціни на овочі

Якщо сьогодні картопля коштує близько 17 гривень за кілограм, то у найближчий час її ціна зросте до 20 гривень. Також, згідно з прогнозами аграрія, вже наприкінці жовтня підвищаться на 5-6 гривень ціни на моркву, буряк, цибулю, капусту та часник.

"Сьогодні найбільш зручний період, коли треба запасатись на зиму, в кого є такі можливості. Бо зараз на ринок вплинула суха погода в значній кількості регіонів. І тому зараз аграрії "викинули" на ринок всі свої запаси та весь асортимент", — додав Коваль.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на цибулю на внутрішньому ринку вже знизилися до рівня 6-13 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Раніше стало відомо, що за останні чотири тижні в Україні помітно подорожчали курячі яйця. З початку серпня ціни на них зросли приблизно на 20%. Аналітики зауважили, що фермери в даний час позбавляються цибулі, яка не підлягає тривалому зберіганню через певні якісні параметри.

Напередодні повідомлялося, що в Україні ростуть ціни на моркву. Причиною підвищення вартості овоча в українських домогосподарствах стало зростання торгової активності.

Інші новини:

Про персону: Павло Коваль

Павло Коваль - генеральний директор Української аграрної конфедерації, кандидат економічних наук, член Agricultural Economics Society, заступник директора Інституту економіки та менеджменту АПК КНЕУ, автор більш як 40 наукових публікацій щодо аграрних проблем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

17:26Політика
Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

17:20Україна
"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

17:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

Німецький барон 250 років порівняв росіян та українців — що він особливо відзначив

Німецький барон 250 років порівняв росіян та українців — що він особливо відзначив

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господинь

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господинь

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Останні новини

17:34

"Прикордонники. 2 курс": відома дата прем’єри продовження хітового українського серіалу на Київстар ТБ

17:26

"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

17:25

Гора соковитих котлет без грама мʼяса - вся родина буде сита

17:20

Західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазовим обʼєктам в рф, - експерт

17:20

Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
17:12

Росію можна вибити з війни: експерт пояснив, що має робити Україна

17:10

"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

17:09

Хитрий спосіб досвідчених сантехніків: як пробити засмічення без зусиль і хіміїВідео

16:51

Оточення росіян під Покровськом: ЗСУ запропонували окупантам два варіанти

Реклама
16:39

Tomahawk для України: у ЗСУ сказали, які цілі в Росії будуть уражені

16:33

Шикарний закусочний торт з лаваша: абсолютно новий рецепт

16:31

Автомобілі Range Rover оснащені секретною кнопкою - які функції вона виконуєВідео

16:26

Треба запасатися зараз: українців попередили про скачок цін на базові продукти

16:05

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотоюВідео

15:51

РФ зазнає величезних збитків через атаки України по об'єктах НПЗ: The Sun назвав суму

15:48

Росія запропонувала "вигідні умови" миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля

15:43

Потужні вибухи пролунали в Феодосії: чорний дим здіймається над нафтобазою

15:42

Засновник роду був справжнім красенем й модником - прізвища, які це видають

15:19

Карасі стрибають на наживку, як скажені: секрет вдалої риболовлі

15:16

Як часто РФ може масовано атакувати Україну цієї осені: тривожний прогноз

Реклама
14:58

Як зварити ідеально розсипчастий рис: золоте правило досвідчених кулінарівВідео

14:54

Путін підписав указ про осінній призов: скільки людей диктатор відправить в армію

14:44

"Не нажеруться ніяк": сотні росіян зі скаргами зібралися під адміністрацією Путіна

14:36

З Днем захисників і захисниць України - красиві привітання у віршах і прозі

14:34

"Стерла його війна": відомий український актор загинув, захищаючи Україну

14:30

Російські окупанти зруйнували будинок відомої акторки - деталі

14:11

"Було страшно": гурт The Rasmus випустив фільм про свою поїздку в УкраїнуВідео

14:00

Які гриби найкраще сушити: простий секрет ідеальної заготівліВідео

13:59

Співачка Джамала жорстко впала зі сцени - у якому вона стані

13:48

"Мінус 10 років": Олена Мозгова змінила імідж і помолоділа на очах

13:39

Дощі та штормовий вітер: в Україні помітно зіпсується погода

13:20

ЦПК підтримує фігуранта "п'яних вечірок", бо він захищає детектива НАБУ - ЗМІ

13:18

"Гірко усвідомлювати": путініст Філіп Кіркоров у жалобі

13:11

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

13:11

Чому 30 вересня не можна засуджувати інших: яке церковне свято

12:51

День захисників і захисниць України 2025: чому дату перенесли і коли святкуємоВідео

12:50

Зеленський звернувся до Санду після виборів у Молдові: що сказав

12:40

Гороскоп для Тельців на жовтень 2025: час нових проєктів і балансу в життіВідео

12:33

"Самозванка": спливла правда про шлюб мовчуна Ігоря Ніколаєва

12:29

ЗСУ збили вертоліт окупантів FPV-дроном: скільки він коштує

Реклама
12:25

Україна поверне окуповані території: експерт назвав больову точку Росії

12:16

Удар по ВПК РФ на 240 км: ЗСУ вразили завод у Брянській області

12:08

"До Нового року щось буде": коли Трамп може вдарити по РФ потужними митами

11:55

Відома українська співачка народила третю дитину - як назвали малюка

11:49

Українські воїни прорвалися в одну з областей Росії, ворог зазнав втрат - деталі

11:43

Кожен вирішує сам: відомий український артист зі США відповів, чи піде воювати

11:37

У Швеції думають над створенням своєї ядерної зброї - The Times

11:36

"Тумбочки аж гриміли": священник ПЦУ розповів, чи існують привидиВідео

11:35

Україна може повернути кордони 1991-го за чотири роки: експерт назвав умову

11:33

Судді великої палати Верховного суду стали на захист Коломойського

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти