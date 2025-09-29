Треба запасатися зараз: українців попередили про скачок цін на базові продукти

Залишилось не так багато часу, щоб закупити овочі на зиму по хорошій ціні.

Овочі знову можуть зрости у ціні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Коваль:

Залишилось кілька тижнів, коли ціни на овочі будуть стабільні

З жовтня низка овочів подорожчає

Картопля замість 17 гривень коштуватиме всі 20 гривень

У вересні ціни на овочі борщового набору були досить низькі, але вони на ринку протримаються на такому рівні ще недовго. Про це Новини.LIVE розповів генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

За його словами, саме зараз найкращий час, щоб запасатися на зиму такими овочами, як картопля, морква, капуста, буряк та цибуля.

"Десь уже з середини жовтня потрібно буде думати, де ці овочі зберігати в зимовий період, коли будуть з'являтися перші заморозки. А це додаткові витрати на складські приміщення, овочесховища, додаткову логістику, додаткове утримання цих складських приміщень тощо. Тому овочі знову можуть трохи зрости в ціні. Плюс далі чекатимемо Різдва і новорічних свят. Тоді буде також сезонне здорожчання овочів", - пояснив Коваль.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Як зміняться ціни на овочі

Якщо сьогодні картопля коштує близько 17 гривень за кілограм, то у найближчий час її ціна зросте до 20 гривень. Також, згідно з прогнозами аграрія, вже наприкінці жовтня підвищаться на 5-6 гривень ціни на моркву, буряк, цибулю, капусту та часник.

"Сьогодні найбільш зручний період, коли треба запасатись на зиму, в кого є такі можливості. Бо зараз на ринок вплинула суха погода в значній кількості регіонів. І тому зараз аграрії "викинули" на ринок всі свої запаси та весь асортимент", — додав Коваль.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на цибулю на внутрішньому ринку вже знизилися до рівня 6-13 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Раніше стало відомо, що за останні чотири тижні в Україні помітно подорожчали курячі яйця. З початку серпня ціни на них зросли приблизно на 20%. Аналітики зауважили, що фермери в даний час позбавляються цибулі, яка не підлягає тривалому зберіганню через певні якісні параметри.

Напередодні повідомлялося, що в Україні ростуть ціни на моркву. Причиною підвищення вартості овоча в українських домогосподарствах стало зростання торгової активності.

Про персону: Павло Коваль Павло Коваль - генеральний директор Української аграрної конфедерації, кандидат економічних наук, член Agricultural Economics Society, заступник директора Інституту економіки та менеджменту АПК КНЕУ, автор більш як 40 наукових публікацій щодо аграрних проблем.

