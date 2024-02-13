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"Вони мають знаходити роботу": яких переселенців залишать без виплат із 1 березня

Єлизавета Бельмас
13 лютого 2024, 13:57оновлено 13 лютого, 14:28
В Україні значно зміниться порядок соціальної допомоги переселенцям з початку весни 2024 року.
Яких переселенців залишать без виплат із 1 березня
Яких переселенців залишать без виплат з 1 березня / колаж: Главред, фото: УНІАН

З перших днів весни для українських переселенців зміниться підхід до виплат фінансової допомоги від держави. З 1 березня для розрахунку враховуватиметься загальний дохід усіх членів сім'ї переселенців. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарина Марчак, пише Укрінформ.

Згідно з її словами, у Мінсоцполітики змінять загальний принцип продовження виплат для ВПО, і тепер для отримання допомоги враховуватиметься сукупність доходу сім'ї, в якій на одну особу має припадати щонайменше 9 444 грн, тобто 4 прожиткові мінімуми.

"Ми будемо дивитися на офіційні доходи сімей, щоб визначати, чи потрібна допомога. Тому що без доходів, наприклад, батька, які можуть бути як мінімальними, так і перевищувати 100 тис. грн, це важко оцінити", - пояснила Марчак.

відео дня

Також вона доповнила, що з 1 березня при цьому автоматично продовжать виплати пенсіонерам, якщо їхня пенсія не перевищує 9 444 грн, також людям з інвалідністю, дітям-сиротам, сім'ям, які живуть у зоні бойових дій.

Крім іншого, допомогу допоможуть надавати тим, хто протягом півроку робив спроби економічної самостійності, став на облік у центр зайнятості або відкрив власний бізнес.

"А ось дорослі українці працездатного віку, які не мають дітей і не працюють, виплати не отримуватимуть. Такі люди не мають обмежень, які б заважали їм працювати, тож вони мають знаходити роботу і самостійно забезпечувати себе", - резюмувала Марчак.

Соціальні виплати

Як повідомляв Главред, в Україні виплачуватимуть пенсії без фізичної ідентифікації лише до 31 березня. Українські внутрішньо переміщені особи, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року, повинні здійснити фізичну ідентифікацію, щоб продовжити отримувати пенсійні виплати.

Також, згідно з постановою Кабміну №332, виплати внутрішньо переміщеним особам можуть призначатися на другий шестимісячний період без додаткового звернення тільки деяким категоріям громадян, заявив кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський.

До того ж, в Україні зміняться виплати внутрішньо переміщеним особам. Зміни пов'язані зі зменшенням дохідної частини бюджету та вимогами західних партнерів України, які хочуть оптимізації виплат. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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переселенці новини України ВПО
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