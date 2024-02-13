Там роблять літаки, з яких РФ б'є по Україні: у Москві горить завод МіГ

У Москві сталася пожежа на виробничих майданчиках авіаційного заводу МіГ на Ленінградському проспекті. Площа загоряння становить близько 70 квадратних метрів. За попередньою інформацією, пожежа в цеху, який прибудовано до корпусу заводу.
Як повідомляє Telegram-канал Baza, загоряння сталося на 2-му і 3-му поверхах будівлі. Причина пожежі невідома.
"За даними "Бази", загоряння сталося на 2 і 3-му поверхах будівлі - причина пожежі поки залишається невідомою. Площа пожежі - 70 квадратних метрів. Наразі проводиться евакуація. До місця події їде декілька пожежних бригад: є ризик переходу вогню і на інші будівлі заводу", - підкреслюється в повідомленні.відео дня
Кадри пожежі на авіазаводі МіГ:
Що відомо про завод МіГ у Москві
Акціонерне товариство "Російська літакобудівна корпорація "МіГ" - російська авіабудівна компанія, що займається конструюванням, виготовленням, підтримкою і ремонтом літаків МіГ.
Йдеться, зокрема, про літаки МіГ-29К/КУБ, МіГ-29М/М2, МіГ-31 і МіГ-35.
МіГ-35 вважається новітнім і флагманським продуктом підприємства.
Війська РФ застосовують МіГ по території України
Російські окупанти неодноразово піднімали в небо винищувачі МіГ-31К, з яких запускали ракети Кинджал по Україні. Літак здатний завдавати ударів ракетами з дальністю 2,5 тисячі кілометрів.
Пропагандисти РФ у листопаді минулого року заявляли, що новітній МіГ-35 застосовувався окупантами проти України під час повномасштабної війни. Мовляв, випробування ще не завершені, а винищувач застосовується.
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