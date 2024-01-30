Частині пенсіонерів зупинять виплату пенсій: хто ризикує залишитися без грошей

Пенсії в Україні без фізичної перевірки платитимуть лише до 31 березня, потім виплати заблокують.

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Деяким українським пенсіонерам припинять виплачувати пенсію з 31 березня / Колаж: Главред, фото: unhcr.org, ua.depositphotos.com

В Україні виплачуватимуть пенсії без фізичної ідентифікації лише до 31 березня. Українські внутрішньо переміщені особи, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року, мають здійснити фізичну ідентифікацію, щоб продовжити отримувати пенсійні виплати. Про це повідомила прес-службу Мінсоцполітики.

Фізична ідентифікація є стандартною процедурою в Україні для підтвердження особи та правомірності одержання соціальних виплат. Пенсіонерам надається строк до 31 березня, щоб здійснити цю процедуру.

Відповідно до цього рішення, особи можуть пройти ідентифікацію у відділеннях Пенсійного фонду або Ощадбанку, а також віддалено через електронний кабінет ПФУ або здійснити відеоідентифікацію.

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Якщо процедура ідентифікації не буде завершена до зазначеного терміну, пенсія буде накопичуватися на рахунку одержувача, але не буде виплачуватися. Після успішної ідентифікації всі накопичені кошти будуть переведені на розрахунковий рахунок одержувача.

Способи ідентифікації пенсіонерів

Для внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсії через поточний рахунок в Ощадбанку, запропоновано кілька альтернативних методів ідентифікації:

Авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис". Ідентифікація через відеоконференцзв'язок, який проводять територіальні органи ПФУ. Ідентифікація пенсіонерів в Ощадбанку. Посвідчення особи в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України, що підтверджує факт того, що особа є живою.

Норма фізичної ідентифікації пенсіонерів

Важливо відзначити, що норма фізичної ідентифікації для отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі ще з 2004 року. Вона необхідна для перевірки легітимності отримання коштів від держави та забезпечення того, що виплати отримують саме ті особи, яким вони призначені.

Більшість українських пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат не відчували необхідності в дотриманні цієї норми протягом багатьох років, оскільки фізична ідентифікація здійснювалася за способами, які не вимагали значного зусилля. Ідентифікація проводилася при зверненні до банку за отриманням нової пластикової картки чи під час вручення пенсій листоношею, що було зручним для багатьох отримувачів.

Протягом останніх трьох років існувала певна категорія громадян, яким не потрібно було проходити фізичну ідентифікацію. Це стосувалося осіб, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року. У зв'язку з закінченням карантину, встановленого через пандемію COVID-19, з 1 липня 2023 року норма про фізичну ідентифікацію відновила свою дію і тепер вона є обов'язковою для всіх отримувачів пенсій в Україні.

Виплата пенсій в Україні

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, залежно від віку та стажу роботи. Наприклад, пенсіонери віком 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на карту, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Пенсійний фонд призупинить нарахування коштів на рахунки, які не були активними протягом 6 місяців. Така ж ситуація може відбутися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер пів року не приходить по пенсію.

Крім цього, з 1 березня 2024 року в Україні планується індексація пенсій на 13%. Проте не всі пенсіонери отримають таке підвищення. Індексація може бути меншою для тих, хто отримує великі надбавки або вийшов на пенсію недавно.

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