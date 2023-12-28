УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Гроші

Скасування виплат ВПО: кому з українців не "світить" допомога у 2024 році – експерт

Олексій Тесля
28 грудня 2023, 11:01
Частина громадян у 2024 році втратить право на виплати, попередив Олександр Хмелевський.
грошові виплати, гроші, переселенці
Експерт розповів про виплати ВПО / pixabay, УНІАН

Згідно з постановою Кабміну № 332, виплати внутрішньо переміщеним особам можуть призначатися на другий шестимісячний період без додаткового звернення тільки деяким категоріям громадян, заявив кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Однак це стосується тільки тих, хто звернувся за виплатами вперше, підкреслив він у коментарі Главреду.

У 2024 році виплати будуть скасовані громадянам, чий матеріальний стан дозволяє робити великі покупки і здійснювати інвестиції. Він уточнив, що раніше призначені виплати будуть виплачуватися до 31 січня 2024 року. А з 1 лютого частина людей втратить право на виплати. Виплати будуть платити тільки тим переселенцям, які вперше звернулися за виплатами після 1 серпня 2023 року і відповідають цілому ряду критеріїв:

відео дня
  • середньомісячний сукупний дохід на одного одержувача не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (з 1-го січня ця сума становитиме 9444 грн);
  • у складі сім'ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років або тяжкохворими дітьми; особи з інвалідністю I або II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю 1-ї групи, або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю 1-ї або 2-ї групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли;
  • фізичні особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за їх надання; студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), спеціальної та вищої освіти, місце проживання яких не зареєстровано в гуртожитку.
  • у складі сім'ї є працездатна особа, яка протягом перших шести місяців отримання ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес, навчання тощо) і середньомісячний дохід якої не перевищує 3-х прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, втратять право на виплати ті переселенці, які:

  • перебували за кордоном понад 30 календарних днів без поважних та підтверджених документами причин;
  • повернулися до покинутого місця проживання; придбали квартиру, будинок або земельну ділянку на суму понад 100 тисяч грн;
  • придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 5 років;
  • мають власне житло площею понад 13,65 квадратних метра на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні бойові дії або які не є окупованими; придбали іноземну валюту або банківські метали на суму понад 100 тисяч грн;
  • мають на депозитному рахунку кошти на загальну суму понад 100 тисяч грн.

Раніше повідомлялося, кому з ВПО можуть автоматично продовжити виплати. Фінансову допомогу можуть автоматично продовжити для частини ВПО через кілька обставин.

Раніше повідомлялося, що постраждалі від війни українці отримають по 6,6 тис. грн. Внутрішньо переміщені особи та українці, які постраждали від війни, зможуть отримати матеріальну допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Розмір допомоги становить 2220 грн на людину в місяць і виплачується протягом трьох місяців.

Також раніше повідомлялося, кого з переселенців у 2024 році позбавлять виплат. В Україні, де на початку осені змінили правила звернення внутрішньо переміщених осіб за державною допомогою, певні категорії ВПО з 2024 року позбавлять виплат на проживання.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
переселенці соціальні виплати ВПО
Реклама

Головне за день

"Вони постраждають першими": у Росії вибухнули погрозою на адресу Фінляндії

"Вони постраждають першими": у Росії вибухнули погрозою на адресу Фінляндії

12:31 Світ
ЗСУ влаштували окупантам "м'ясорубку": знищили сотні росіян на трьох напрямках

ЗСУ влаштували окупантам "м'ясорубку": знищили сотні росіян на трьох напрямках

11:58 Україна
США пропонують узгодити план конфіскації російських $300 млрд: у FT назвали дату

США пропонують узгодити план конфіскації російських $300 млрд: у FT назвали дату

11:51 Світ
Всі головні новини

Популярне

Блокпости на вулицях: у ЗСУ назвали, кому не видаватимуть повістки 11721

Блокпости на вулицях: у ЗСУ назвали, кому не видаватимуть повістки

Не дивні, а генії: навіщо люди кладуть в раковину кульки з фольги 11054

Не дивні, а генії: навіщо люди кладуть в раковину кульки з фольги

Швидкість вітру буде 32 м/с: в Україні сильно погіршується погода 9049

Швидкість вітру буде 32 м/с: в Україні сильно погіршується погода

Лише одиниці знайдуть 3 помилки на картинці: потрібно розгадати загадку за 8 секунд 8331

Лише одиниці знайдуть 3 помилки на картинці: потрібно розгадати загадку за 8 секунд

Останні новини

12:33

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса показала романтичні знімки з актором

12:31

"Вони постраждають першими": у Росії вибухнули погрозою на адресу Фінляндії

12:23

"У нас достатньо роботи": у Нацполіції не хочуть роздавати українцям повістки

11:58

ЗСУ влаштували окупантам "м'ясорубку": знищили сотні росіян на трьох напрямках

11:51

США пропонують узгодити план конфіскації російських $300 млрд: у FT назвали дату

Путін хоче захопити Україну і напасти на НАТО, його режим впаде до 2030 року - СотникПутін хоче захопити Україну і напасти на НАТО, його режим впаде до 2030 року - Сотник
11:48

Закуска на Новий рік 2024, яка зникає завжди першою: найкращий рецептВідео

11:47

"Одразу на фронт": РФ прискорює навчання молодших офіцерів через нестачу бійців

11:47

ЗСУ просунулися під Горлівкою, точаться позиційні бої: в ISW розкрили деталі

11:42

Кіркорова вирізали з російського новорічного кіно

Реклама
11:19

Ви пошкодуєте: чому не можна заморожувати алкоголь

11:01

Скасування виплат ВПО: кому з українців не "світить" допомога у 2024 році – експерт

10:57

В Україні продовжили виплати одній із категорій пенсіонерів: кого це стосується

10:52

ЗСУ дуже важко утримувати позиції: на Херсонщині ворог атакує "м'ясними штурмами"

10:44

По 50 грн за долар: що буде з курсом у 2024 році - прогноз експерта

10:11

Церковне свято 29 грудня: чого уникати в день пам'яті преподібних Марка, Феофіла, Іоанна

10:00

Кім Чен Ин готується до війни: з ким зібрався воювати диктатор КНДР

09:59

"Покришили" разом з технікою: ЗСУ знищили морпіхів з "елітної" бригади РФВідео

09:57

У Київській області з'явиться більше блокпостів: кого і де шукатимуть

09:20

Жовта смуга не з'явиться ніколи: що для цього потрібно покласти в бачок

09:07

Україна все ще може перемогти РФ, але є умови - The Guardian

Реклама
09:00

Чого чекати з 1 січня: пенсії, гроші для переселенців, ціни на продукти, курс долара

09:00

5 млн грн на створення належних умов для одужання — мережа мультимаркетів "Аврора" спільно з клієнтами підтримала діток з опікового відділення центру "Незламні" новости компании

08:46

"Оскаржити неможливо": українців попередили про покарання за неявку в ТЦК

08:24

Астролог назвав найкращі дні для успіху в справах у січні 2024Відео

08:13

"Реальний пройдисвіт": експерт назвав "витратний" варіант двійника Путіна

08:10

Ми втратили цілий рікПогляд

07:34

П'ятирічна війна та перемога: ЗМІ дізналися про таємні обіцянки Путіна Сі Цзіньпіну

06:53

РФ відбила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ захопили під час контрнаступу - ISW

06:10

Путін жорстко покарав російський шоу-бізнес за "голу вечірку"Погляд

05:50

"На фронт треба відправити ТЦК": військовий жорстко висловився про мобілізацію

05:12

Катастрофи, травми, шквал емоцій: названо сприятливі та несприятливі дати січня 2024

04:30

Зарядка для шиї на 8 хвилин: найкращий комплекс вправ при болю в шиїВідео

04:00

На знімках знищеного ВДК Новочеркаська з'явилась деяка інтрига - ЗМІ

03:34

Холодильник буде довше чистим: одна дрібниця, яку не помічають під час миття

03:25

Потрібно знайти фігуру серед крапок: неймовірна оптична ілюзія для геніїв

02:40

Всесвітньо відомий актор знайдений мертвим після скандалу з наркотиками

02:10

Нова тактика ударів по Україні: стало відомо, чим і коли планує бити ворог

01:31

Не дивні, а генії: навіщо люди кладуть в раковину кульки з фольги

00:18

"Не можемо перетворюватися на РФ": омбудсмен виступив проти законопроекту про мобілізацію

27 грудня, середа
23:41

"Путін не зупиниться": президент Молдови попередила про загрозу для всього світу

Реклама
23:33

Розкішний салат на Новий рік 2024 Буси на снігу: швидкий рецептВідео

22:58

Шварценеггер оголосив про заручини з 26-річною моделлю

22:53

Україна посилила обороноздатність: виробництво боєприпасів зросло втричі - Камишін

22:47

США виділили Україні новий пакет допомоги: що у нього увійде

22:33

"Смачний фрукт вдома": скільки часу росте ананас у домашніх умовах

22:24

ГУР: Росія задумала провокацію на Радбезі ООН - запросить "друзів" Януковича і "Беркут"

21:56

Українська ДНК: шоумен-воїн Даніель Салем показав вражаюче татуювання на спиніВідео

21:33

Захід міняє стратегію та хоче змусити Зеленського піти на переговори з РФ - Politico

21:25

"Як у фільмах жахів": військовий розповів про тактику окупантів під час штурмів

20:41

Українці можуть зустріти Новий рік під обстрілами: РФ накопичує ракети - Ігнат

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти