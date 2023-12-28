Скасування виплат ВПО: кому з українців не "світить" допомога у 2024 році – експерт

Частина громадян у 2024 році втратить право на виплати, попередив Олександр Хмелевський.

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Експерт розповів про виплати ВПО / pixabay, УНІАН

Згідно з постановою Кабміну № 332, виплати внутрішньо переміщеним особам можуть призначатися на другий шестимісячний період без додаткового звернення тільки деяким категоріям громадян, заявив кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Однак це стосується тільки тих, хто звернувся за виплатами вперше, підкреслив він у коментарі Главреду.

У 2024 році виплати будуть скасовані громадянам, чий матеріальний стан дозволяє робити великі покупки і здійснювати інвестиції. Він уточнив, що раніше призначені виплати будуть виплачуватися до 31 січня 2024 року. А з 1 лютого частина людей втратить право на виплати. Виплати будуть платити тільки тим переселенцям, які вперше звернулися за виплатами після 1 серпня 2023 року і відповідають цілому ряду критеріїв:

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середньомісячний сукупний дохід на одного одержувача не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (з 1-го січня ця сума становитиме 9444 грн);

у складі сім'ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років або тяжкохворими дітьми; особи з інвалідністю I або II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю 1-ї групи, або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю 1-ї або 2-ї групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли;

фізичні особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за їх надання; студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), спеціальної та вищої освіти, місце проживання яких не зареєстровано в гуртожитку.

у складі сім'ї є працездатна особа, яка протягом перших шести місяців отримання ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес, навчання тощо) і середньомісячний дохід якої не перевищує 3-х прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, втратять право на виплати ті переселенці, які:

перебували за кордоном понад 30 календарних днів без поважних та підтверджених документами причин;

повернулися до покинутого місця проживання; придбали квартиру, будинок або земельну ділянку на суму понад 100 тисяч грн;

придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 5 років;

мають власне житло площею понад 13,65 квадратних метра на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні бойові дії або які не є окупованими; придбали іноземну валюту або банківські метали на суму понад 100 тисяч грн;

мають на депозитному рахунку кошти на загальну суму понад 100 тисяч грн.

Раніше повідомлялося, кому з ВПО можуть автоматично продовжити виплати. Фінансову допомогу можуть автоматично продовжити для частини ВПО через кілька обставин.

Раніше повідомлялося, що постраждалі від війни українці отримають по 6,6 тис. грн. Внутрішньо переміщені особи та українці, які постраждали від війни, зможуть отримати матеріальну допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Розмір допомоги становить 2220 грн на людину в місяць і виплачується протягом трьох місяців.

Також раніше повідомлялося, кого з переселенців у 2024 році позбавлять виплат. В Україні, де на початку осені змінили правила звернення внутрішньо переміщених осіб за державною допомогою, певні категорії ВПО з 2024 року позбавлять виплат на проживання.

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