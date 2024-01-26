ВПО в Україні залишаться без виплат з 1 березня: кого торкнеться

В Україні припиняться виплати для однієї категорії населення.

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ВПО в Україні залишаться без виплат з 1 березня / колаж: Главред, фото: УНІАН

26 січня Кабінет міністрів України затвердив рішення атоматично продовжити виплати всім ВПО до 1 березня. Однак після цієї дати зміни все ж торкнуться деяких громадян. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму telegram-каналі.

За словами Дениса Шмигаля, з 1 березня в Україні буде запроваджено нові правила, згідно з якими зміниться надання допомоги ВПО. Про зміни додатково повідомлять у Міністерстві соціальної політики.

При цьому, хвилюватися не варто кільком категоріям ВПО, виплати будуть продовжені ще на півроку для:

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ВПО-пенсіонерів

ВПО з інвалідністю 1 або 2 групи

ВПО-дітей з інвалідністю

ВПО-сиріт та дітей, позбавлених опіки батьків

інших категорій

Загалом, виплати від держави продовжать отримувати понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Виплати в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні організували виплати допомоги громадянам, які тимчасово проживають у Тернопільській області через війну і не оформляли статус ВПО (внутрішньо переміщених осіб). Такі люди можуть отримати від Червоного Хреста зимову фінансову підтримку в розмірі 9,6 тисячі грн.

Тим часом у Міністерстві з питань реінтеграції повідомили, що тривають перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб. Відсутність людини за зареєстрованою адресою може стати підставою для припинення державних виплат.

Також, в Україні зміняться виплати внутрішньо переміщеним особам. Зміни пов'язані зі зменшенням дохідної частини бюджету та вимогами західних партнерів України, які хочуть оптимізації виплат. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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