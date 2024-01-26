ВПО в Україні залишаться без виплат з 1 березня: кого торкнеться

26 січня Кабінет міністрів України затвердив рішення атоматично продовжити виплати всім ВПО до 1 березня. Однак після цієї дати зміни все ж торкнуться деяких громадян. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму telegram-каналі.
За словами Дениса Шмигаля, з 1 березня в Україні буде запроваджено нові правила, згідно з якими зміниться надання допомоги ВПО. Про зміни додатково повідомлять у Міністерстві соціальної політики.
При цьому, хвилюватися не варто кільком категоріям ВПО, виплати будуть продовжені ще на півроку для:
- ВПО-пенсіонерів
- ВПО з інвалідністю 1 або 2 групи
- ВПО-дітей з інвалідністю
- ВПО-сиріт та дітей, позбавлених опіки батьків
- інших категорій
Загалом, виплати від держави продовжать отримувати понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.
Виплати в Україні
Як повідомляв Главред, в Україні організували виплати допомоги громадянам, які тимчасово проживають у Тернопільській області через війну і не оформляли статус ВПО (внутрішньо переміщених осіб). Такі люди можуть отримати від Червоного Хреста зимову фінансову підтримку в розмірі 9,6 тисячі грн.
Тим часом у Міністерстві з питань реінтеграції повідомили, що тривають перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб. Відсутність людини за зареєстрованою адресою може стати підставою для припинення державних виплат.
Також, в Україні зміняться виплати внутрішньо переміщеним особам. Зміни пов'язані зі зменшенням дохідної частини бюджету та вимогами західних партнерів України, які хочуть оптимізації виплат. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Інші новини:
- 27 членів ЄС дали згоду: Шмигаль заявив про вкрай важливу допомогу для України
- Новий закон про мобілізацію: у Раді розповіли, коли ухвалять рішення
- Окупантів хочуть перекинути на кордон з Україною, йдеться про 3 області РФ - ГУР