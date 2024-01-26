Виплати переселенцям зменшаться: Верещук заявила про вимогу партнерів України

Згідно з міжнародними лекалами, два роки достатньо для того, щоб адаптуватися.

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Виплати ВПО будуть оптимізовані, заявила Верещук / Коллаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні зміняться виплати внутрішньо переміщеним особам. Зміни пов'язані зі зменшенням доходної частини бюджету та вимогами західних партнерів України, які хочуть оптимізації виплат. Про це заявила віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Ми безпосередньо прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їхнього зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, щоб адаптуватися", - сказала Верещук в ефірі телемарафону.

За її словами, 2022 року Україна направила на виплати переселенцям 57 мільярдів гривень. 2023 року ця сума збільшилася до 73 мільярдів гривень. У 2024 році гроші на допомогу для ВПО знову складуть близько 57 мільярдів гривень.

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"Вразливі мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже, наприклад, адаптувалися, або отримали житло, або мають високооплачувану роботу... підходи повинні бути більш справедливими", - заявила Верещук.

В Україні приблизно 4,9 мільйона людей вважаються внутрішніми переселенцями. З них 2,5 мільйони щомісяця одержують виплати.

При цьому кількість ВПО постійно змінюється у зв'язку з міграцією людей за кордон або їхнім поверненням додому. Водночас число ВПО зростає у зв'язку з евакуацією людей із прифронтових районів.

Як повідомляв Главред, в Україні організували виплати допомоги громадянам, які тимчасово проживають у Тернопільській області через війну та не оформляли статус ВПО (внутрішньо переміщених осіб). Такі люди можуть отримати від Червоного Хреста зимову фінансову підтримку у розмірі 9,6 тисяч грн.

Тим часом у Міністерстві з питань реінтеграції повідомили, що продовжуються перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб. Відсутність особи за зареєстрованою адресою може стати підставою для припинення державних виплат.

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