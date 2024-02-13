Чи можуть війська РФ завдати масованого удару 24 лютого: у ЗСУ пояснили ситуацію

У російських окупантів достатньо озброєнь, вони тримають у напрузі армію України, сказала представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

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Не можна виключати удару РФ по Україні і 24 лютого - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: map.ukrainealarm.com, Міноборони РФ

Війська агресора Росії можуть завдати масованого удару по території України, і не обов'язково в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. У противника достатньо зброї, він тримає українські війська в напрузі. Про це заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що ворог здатен завдати масованого удару по Україні. Не обов'язково це може статися 24 лютого.

"Виключати цього не можна (масованого обстрілу на 24 лютого). Аналітика також свідчить про те, що не обов'язково це буде прив'язано вже до конкретної дати. Ми спостерігали за час повномасштабного вторгнення, що розуміючи нашу аналітику, ворог теж робить свою, і намагається створити ефект певної несподіванки", - сказала Гуменюк. відео дня

Також вона додала, що війська РФ тримають ЗСУ в напрузі, в окупантів достатньо озброєнь.

"Треба розуміти, що нас продовжують тримати в напрузі через те, що у ворога достатньо зброї, зокрема й далекобійної, але вона вимагає певного часу на підготовку масованих атак, і не лише масована атака зрештою може завдати суттєвої шкоди", - додала Наталя Гуменюк та наголосила, що росіяни періодично завдають влучних ракетних ударів, аби дізнатися про розташування українських засобів ППО.

Удари Росії по Дніпру

Окупаційні війська РФ у ніч на 13 лютого атакували Дніпро безпілотниками "Шахед". У місті та області прогриміли вибухи. У Дніпрі фіксувалися проблеми з водопостачанням та електрикою.

У Повітряних силах повідомили, що сили ППО працювали в районах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Знищили 16 із 23 російських БПЛА.

"У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з районів Приморсько-Ахтарськ - РФ, мис Чауда - Крим", - зазначено в повідомленні.

Через обстріли в Дніпрі евакуюють лікарню і закриваються школи, повідомив мер Борис Філатов. За його словами, енергосистема міста через російські удари в критичному стані.

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