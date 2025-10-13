Рус
Чому 14 жовтня не можна багато працювати по дому: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
13 жовтня 2025, 12:18
14 жовтня не можна займатися важкою домашньою роботою - вважається, що це "змиє" захист членів сім'ї.
Яке церковне свято 14 жовтня
Яке церковне свято 14 жовтня / фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 14 жовтня
  • Що не можна робити 14 жовтня
  • Народні прикмети та традиції

У вівторок, 14 жовтня, віряни святкують день пам'яті святої преподобної Параскеви Тирновської. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 14 жовтня

Параскева народилася в заможній і побожній родині. З раннього дитинства вона мала глибоку віру, часто відвідувала храм і допомагала бідним.

відео дня

Після смерті батьків Параскева покинула дім і вирушила до Константинополя, а потім - на Святу Землю. Там вона відвідала святині Єрусалима і вирішила присвятити життя Богу в повній самоті. Оселившись поблизу річки Йордан, вона провела багато років у суворому пості, молитві та покаянні, подібно до пустельниць.

У похилому віці ангел Господній сповістив їй, щоб вона повернулася на батьківщину. Повернувшись до Епівату, Параскева незабаром мирно відійшла до Господа. Її тіло поховали поруч із місцевою церквою.

Що не можна робити 14 жовтня

  • Не слід відмовляти нужденним у допомозі - це вважається поганим знаком.
  • Забороняється відмовляти сватам без вагомої причини - вважається, що це найкращий день для заручин.
  • Не можна займатися важкою домашньою роботою - вважається, що це "змиє" захист членів сім'ї.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • якщо випав перший сніг - до ранньої та морозної зими;
  • сніг випав, але одразу розтанув - зима буде пізньою та м'якою;
  • північний або східний вітер - до суворих морозів;
  • листя з берези ще не облетіло повністю - зима буде пізньою;
  • білки активно роблять запаси на зиму - вона буде довгою.

У народі 14 жовтня носило назву Параскева. Цей день вважався жіночим святом, пов'язаним із чистотою, охайністю, заступництвом домашніх справ і шлюбу. Говорили: "Прийшла Параскева - пора покривати землю і дівчат" (тобто чекати снігу і сватів).

Іменини 14 жовтня

Які завтра іменини: Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро, Параска.

Талісманом людини, народженої 14 жовтня, є альмандин. Його вважають каменем, що відкриває двері до нових знайомств і наповнює життя яскравими подіями, проганяючи монотонність і смуток. З давніх-давен йому приписували здатність привертати щире кохання і дарувати серцю теплі почуття.

