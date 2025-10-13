Україну накриють похолодання і дощі: як зміниться погода найближчими днями

Невеликі дощі пройдуть у більшості областей. Опадів уникне тільки південна частина.

Україну накриють похолодання та дощі / фото: УНІАН

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У вівторок, 14 жовтня, в Україну прийде значне похолодання. Про це заявила у своєму Телеграм-каналі синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 14 жовтня в Україні

За її даними, найближчої ночі очікується всього +2...+6 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6...+10 градусів. Тепліше буде тільки на сході та в центрі (+8...+12°C), а на півдні - до +12...+16°C.

Невеликі дощі пройдуть у більшості областей. Опадів уникне тільки південна частина. На півночі можливі невеликі дощі.

Погода 14 жовтня в Києві

У столиці 14 жовтня буде хмарно, місцями пройде невеликий дощ. Вночі прогнозується лише +2...+4 градуси, а вдень температура ледь сягне +8 градусів.

Наталка Діденко закликала, незважаючи на холодні дощі, туман і низьку температуру, пам'ятати про осінню красу - жовте листя, горобину, калину та пухнастих котів. Синоптик підкреслила, що до зими ще далеко, і запропонувала "перекрити теплим спілкуванням низьку середньодобову температуру повітря".

Про персону: Наталя Діденко Наталя Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні 14 жовтня буде місцями дощовою та похмурою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Середня температура вночі становитиме +5°...+3°. Середня температура вдень становитиме +7°...+9°.

Погода в Україні 14 жовтня / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Україні - останні новини

Погода в Україні протягом тижня, 13-19 жовтня, буде спокійною. Водночас очікуються невеликі дощі та туман. У наступні дні не буде різких температурних коливань. Невеликі дощі в різних регіонах України будуть спричинені малоактивними атмосферними фронтами.

Погода в Україні 13 жовтня буде місцями дощовою і вітряною. Синоптики оголосили штормове попередження в багатьох областях - І рівень небезпеки. Уночі 14 та 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях будуть заморозки на поверхні ґрунту 0-3°.

Україна перебуває під впливом дуже сильної магнітної бурі. Ця "червона" буря затягнулася на тижні.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

