Україну накриють похолодання і дощі: як зміниться погода найближчими днями

У вівторок, 14 жовтня, в Україну прийде значне похолодання. Про це заявила у своєму Телеграм-каналі синоптикиня Наталка Діденко.
Погода 14 жовтня в Україні
За її даними, найближчої ночі очікується всього +2...+6 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6...+10 градусів. Тепліше буде тільки на сході та в центрі (+8...+12°C), а на півдні - до +12...+16°C.
Невеликі дощі пройдуть у більшості областей. Опадів уникне тільки південна частина. На півночі можливі невеликі дощі.
Погода 14 жовтня в Києві
У столиці 14 жовтня буде хмарно, місцями пройде невеликий дощ. Вночі прогнозується лише +2...+4 градуси, а вдень температура ледь сягне +8 градусів.
Наталка Діденко закликала, незважаючи на холодні дощі, туман і низьку температуру, пам'ятати про осінню красу - жовте листя, горобину, калину та пухнастих котів. Синоптик підкреслила, що до зими ще далеко, і запропонувала "перекрити теплим спілкуванням низьку середньодобову температуру повітря".
Погода в Україні 14 жовтня буде місцями дощовою та похмурою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Середня температура вночі становитиме +5°...+3°. Середня температура вдень становитиме +7°...+9°.
Погода в Україні - останні новини
Погода в Україні протягом тижня, 13-19 жовтня, буде спокійною. Водночас очікуються невеликі дощі та туман. У наступні дні не буде різких температурних коливань. Невеликі дощі в різних регіонах України будуть спричинені малоактивними атмосферними фронтами.
Погода в Україні 13 жовтня буде місцями дощовою і вітряною. Синоптики оголосили штормове попередження в багатьох областях - І рівень небезпеки. Уночі 14 та 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях будуть заморозки на поверхні ґрунту 0-3°.
Україна перебуває під впливом дуже сильної магнітної бурі. Ця "червона" буря затягнулася на тижні.
