Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Обвал російського рубля: з'явився катастрофічний прогноз

Олексій Тесля
23 вересня 2025, 03:30
12
Девальвація рубля зараз вигідна і російському бізнесу, і російському уряду, вважає Андрій Новак.
Рубль, Путин
З'явився прогноз падіння курсу рубля / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Новака:

  • Російський бізнес зараз просить у російського ЦБ курс хоча б 120 руб/дол.
  • Девальвація рубля зараз вигідна російському бізнесу

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив про те, що російський рубль може падати так, як свого часу падав і знецінювався радянський рубль.

"Але це стосується не курсу, тому що курс тоді штучно фіксували, а інфляції, цін, знецінення заощаджень тощо", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

За словами експерта, російський бізнес зараз просить у російського центробанку курс хоча б 120 рублів за долар, щоб вирівняти своє фінансове становище і виконувати адміністративні вказівки, які дає російський уряд російським компаніям.

"Та й курс на рівні 120 рублів за долар був би вигідним російському уряду, оскільки так він би зміг хоч трохи скоротити дефіцит бюджету в рублях", - вважає він.

Співрозмовник уточнює, що девальвація рубля зараз вигідна і російському бізнесу, і російському уряду, але дуже невигідна більшості російських громадян, які отримують доходи в рублях, а не іноземній валюті.

"Тож у Кремля зараз немає варіантів хороших ходів в економіці. Жодного. Що б там зараз не робили, який крок би не зробили, це тільки погіршить економічну ситуацію в РФ", - додав Новак.

Дивіться відео - інтерв'ю Андрія Новака:

Обвал рубля: прогноз експерта

Економіст і голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що найближчим часом Росію очікує значне зростання дефіциту державного бюджету. Одночасно з цим почнеться стрімке знецінення рубля.

За його словами, темпи девальвації російської валюти визначатимуться цілою низкою чинників: ситуацією на фронті, ефективністю санкційного тиску та його впливом на економіку РФ, а також внутрішнім невдоволенням з боку політичних і ділових еліт, викликаним курсом Кремля за останні роки.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп обвалив рубль однією заявою. Рубль є переоціненим і має подешевшати, впевнені аналітики.

Як повідомляв Главред, рубль знецінюватиметься ще більше. Очікується ще кілька хвиль девальвації рубля.

Більше новин:

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Андрій Новак курс рубля
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог атакував два міста: окупанти вдарили дронами та ФАБами

Ворог атакував два міста: окупанти вдарили дронами та ФАБами

01:29Війна
РФ готує новий плацдарм: є загроза нападу на Одеську область

РФ готує новий плацдарм: є загроза нападу на Одеську область

00:42Війна
"Золотий м’яч" 2025: стало відомо, хто став героєм головної футбольної події року

"Золотий м’яч" 2025: стало відомо, хто став героєм головної футбольної події року

00:02Спорт
Реклама

Популярне

Більше
Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

Гороскоп на завтра 23 вересня: Дівам - хороші новини, Скорпіонам - компліменти

Гороскоп на завтра 23 вересня: Дівам - хороші новини, Скорпіонам - компліменти

Китайський гороскоп на завтра 23 вересня: Тиграм - складнощі, Козлам - стрес

Китайський гороскоп на завтра 23 вересня: Тиграм - складнощі, Козлам - стрес

Останні новини

04:04

Як приготувати буряк за 12 хвилин: секрет значної економії часу

03:30

Обвал російського рубля: з'явився катастрофічний прогнозВідео

02:33

Коли поліція може зупинити авто без порушення ПДР - неочевидні причини

02:00

Зовсім не впізнати: з'явилися унікальні знімки Софії Ротару

01:29

Ворог атакував два міста: окупанти вдарили дронами та ФАБамиВідео

Путін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – НовакПутін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – Новак
00:42

РФ готує новий плацдарм: є загроза нападу на Одеську область

00:12

Як перевірити амортизатори авто за хвилину: інженер розкрив простий гаражний тест

00:02

"Золотий м’яч" 2025: стало відомо, хто став героєм головної футбольної події рокуВідео

22 вересня, понеділок
23:30

Зеленський прибув до США: розкрито деталі запланованих зустрічейВідео

Реклама
22:57

"Лінивий" спосіб: як перетворити листя на "чорне золото" лише за одну осіньВідео

21:31

"Вас попередили": на Путіна накинулись з погрозами під час засідання ООН

21:21

Під ударом одночасно три великі міста: Росія атакує Україну балістикою та дронами

21:17

В Білому домі анонсували переговори Зеленського і Трампа - коли вони відбудуться

21:08

Чому Володимир Зеленський відмовився від синього костюма - несподівана відповідь

21:02

Долар і євро шалено злетіли вгору: новий курс валют на 23 вересня

20:54

Предки були іноземцями: в яких прізвищах заховане американське походження

20:33

"Він як песик": спливла правда про шлюб Пугачової та Кіркорова

20:31

Вже зовсім скоро вдарять перші заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодання

20:19

"Динамо" може отримати путівку в Лігу Європи: про що йдеться

20:13

На кого чекає особлива доля та призначення: відповідь захована у даті народження

Реклама
20:04

Москву беруть в кільце: в столиці Росії звучать масштабні вибухи

19:50

Ворог посилить удари по Україні: у Генштабі попередили українців про небезпеку

19:41

"Гребтимуть усіх": що чекає росіян після заяв Кремля про мобілізацію

19:33

Війна за "красивий" фінал: військовий пояснив, що насправді планує Путін на Донбасі

19:22

Самі притягнете до себе проблеми: що не можна робити 23 вересня, прикмети

19:18

Бійці полку "Ахіллес" посадили неушкодженим дрон РФ: що з ним зроблять далі

19:10

Чого боїться Путін?Погляд

19:03

Хто такі хасиди і чому вони їдуть в Україну навіть під час війниВідео

18:49

Зіткнувся із Землею і зник - куди подівся велетенський астероїд-убивця динозаврівВідео

18:45

Мобілізація за новими правилами: що змінить запуск єдиного реєстру військовозобов’язаних

18:44

Викидати точно не варто: що можна зробити із втулок від туалетного паперуВідео

18:15

Хто зіграє Волдеморта: "Гаррі Поттер" від HBO кидає виклик Джоан Роулінг

18:07

Ціни на яйця знизилися: вартість у супермаркетах різко змінилася

18:00

Росіяни рвуться до околиць: в ЗСУ попередили про загрозу для кількасоттисячного міста

17:45

Помиляються навіть досвідчені водії: заплутаний тест з ПДР на логікуВідео

17:06

"Життєво необхідно для Путіна": в Генштабі розкрили нові наміри і цілі Кремля

17:01

Найбільш суворий вирок: у справі про вбивство хлопця у фунікулері поставлена крапка

16:55

Під загрозою два стратегічні міста: прогноз нового наступу РФ

16:50

Чи можна їсти кров’янку: секрети страви, яку цінували наші предкиВідео

16:44

Де риба серед восьминогів: тільки одиниці зможуть її побачити

Реклама
16:35

Росіяни оголосили про оточення Куп'янська - в ЗСУ зробили заяву

16:29

Натовп не для них: шість знаків зодіаку, які ненавидять бути в центрі уваги

16:17

Головний не сам Куп'янськ: експерт назвав важливішу ціль для ворога на Харківщині

16:05

Дивовижний результат: простий натуральний спосіб очищення пральної машиниВідео

15:52

РФ спробує захопити два міста України: що задумали окупанти

15:45

М'ясо розморозиться за лічені хвилини: простий лайфхак із каструлямиВідео

15:33

Побачите мене в перуках: Симоньян озвучила діагноз і зробила похмуру заяву

15:29

В Україні масово впали ціни на ключові овочі - що і скільки коштує

15:25

Росія вийшла з мораторію щодо ядерної зброї: який ультиматум Путін поставив СШАВідео

15:23

Просунулися до 2,5 кілометра: Сирський повідомив про важливий успіх Сил оборони

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти