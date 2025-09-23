Обвал російського рубля: з'явився катастрофічний прогноз

Важливе із заяв Новака:
- Російський бізнес зараз просить у російського ЦБ курс хоча б 120 руб/дол.
- Девальвація рубля зараз вигідна російському бізнесу
Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив про те, що російський рубль може падати так, як свого часу падав і знецінювався радянський рубль.
"Але це стосується не курсу, тому що курс тоді штучно фіксували, а інфляції, цін, знецінення заощаджень тощо", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
За словами експерта, російський бізнес зараз просить у російського центробанку курс хоча б 120 рублів за долар, щоб вирівняти своє фінансове становище і виконувати адміністративні вказівки, які дає російський уряд російським компаніям.
"Та й курс на рівні 120 рублів за долар був би вигідним російському уряду, оскільки так він би зміг хоч трохи скоротити дефіцит бюджету в рублях", - вважає він.
Співрозмовник уточнює, що девальвація рубля зараз вигідна і російському бізнесу, і російському уряду, але дуже невигідна більшості російських громадян, які отримують доходи в рублях, а не іноземній валюті.
"Тож у Кремля зараз немає варіантів хороших ходів в економіці. Жодного. Що б там зараз не робили, який крок би не зробили, це тільки погіршить економічну ситуацію в РФ", - додав Новак.
Дивіться відео - інтерв'ю Андрія Новака:
Обвал рубля: прогноз експерта
Економіст і голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що найближчим часом Росію очікує значне зростання дефіциту державного бюджету. Одночасно з цим почнеться стрімке знецінення рубля.
За його словами, темпи девальвації російської валюти визначатимуться цілою низкою чинників: ситуацією на фронті, ефективністю санкційного тиску та його впливом на економіку РФ, а також внутрішнім невдоволенням з боку політичних і ділових еліт, викликаним курсом Кремля за останні роки.
Раніше повідомлялося про те, що Трамп обвалив рубль однією заявою. Рубль є переоціненим і має подешевшати, впевнені аналітики.
Як повідомляв Главред, рубль знецінюватиметься ще більше. Очікується ще кілька хвиль девальвації рубля.
Більше новин:
- Обвал до 120 за долар: рубль летить у прірву, а в РФ лякають "дедоларизацією"
- Різкий обвал рубля: партнери РФ відмовляються від співпраці - деталі
- "До дна Росії ще далеко": рубль знецінюватиметься ще більше - експерт Новак
Про персону: Андрій Новак
Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред