Обвал російського рубля: з'явився катастрофічний прогноз

Девальвація рубля зараз вигідна і російському бізнесу, і російському уряду, вважає Андрій Новак.

З'явився прогноз падіння курсу рубля / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Новака:

Російський бізнес зараз просить у російського ЦБ курс хоча б 120 руб/дол.

Девальвація рубля зараз вигідна російському бізнесу

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив про те, що російський рубль може падати так, як свого часу падав і знецінювався радянський рубль.

"Але це стосується не курсу, тому що курс тоді штучно фіксували, а інфляції, цін, знецінення заощаджень тощо", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, російський бізнес зараз просить у російського центробанку курс хоча б 120 рублів за долар, щоб вирівняти своє фінансове становище і виконувати адміністративні вказівки, які дає російський уряд російським компаніям.

"Та й курс на рівні 120 рублів за долар був би вигідним російському уряду, оскільки так він би зміг хоч трохи скоротити дефіцит бюджету в рублях", - вважає він.

Співрозмовник уточнює, що девальвація рубля зараз вигідна і російському бізнесу, і російському уряду, але дуже невигідна більшості російських громадян, які отримують доходи в рублях, а не іноземній валюті.

"Тож у Кремля зараз немає варіантів хороших ходів в економіці. Жодного. Що б там зараз не робили, який крок би не зробили, це тільки погіршить економічну ситуацію в РФ", - додав Новак.

Дивіться відео - інтерв'ю Андрія Новака:

Обвал рубля: прогноз експерта

Економіст і голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що найближчим часом Росію очікує значне зростання дефіциту державного бюджету. Одночасно з цим почнеться стрімке знецінення рубля.

За його словами, темпи девальвації російської валюти визначатимуться цілою низкою чинників: ситуацією на фронті, ефективністю санкційного тиску та його впливом на економіку РФ, а також внутрішнім невдоволенням з боку політичних і ділових еліт, викликаним курсом Кремля за останні роки.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп обвалив рубль однією заявою. Рубль є переоціненим і має подешевшати, впевнені аналітики.

Як повідомляв Главред, рубль знецінюватиметься ще більше. Очікується ще кілька хвиль девальвації рубля.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

