Анкара встромила ніж у економіку РФ: Reuters розкрило, на який крок пішов Ердоган

З 2022 року Туреччина була одним з найбільших покупців у Росії.

Анкара відмовляється від російської нафти / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Коротко:

Туреччина різко скоротила закупівлі російської Urals

Постачання просіли на 100 тисяч барелів на добу

Туреччина суттєво зменшила закупівлі російської сирої нафти марки Urals, що пов’язано як із дією західних санкцій, так і з переходом турецьких НПЗ на інші види сировини. Про це інформує Reuters.

За даними агентства, обсяги імпорту Urals у Туреччину впали приблизно на 100 тисяч барелів на добу порівняно з жовтнем. Загальний рівень закупівель у листопаді скоротився до близько 200 тисяч барелів щоденно.

Після 2022 року, коли Європа фактично припинила купувати російську нафту, Туреччина стала одним із головних її покупців, стабільно утримуючись серед найбільших імпортерів морських партій Urals.

Аналітики Kpler зазначають, що, зменшуючи залежність від російського сорту, Туреччина паралельно збільшила постачання інших варіантів нафти, серед них казахстанська CPC Blend і KEBCO, а також іракська Basrah.

Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

Попри те, що CPC Blend відвантажується з російського порту, її основними виробниками є казахстанські компанії, тому цей сорт не підпадає під обмеження, які діють проти російського енергетичного сектору.

У листопаді Туреччина імпортувала 105 тисяч барелів CPC Blend на добу, а це найвищий показник з лютого 2024 року.

Утім можливість турецьких НПЗ замінювати російську нафту іншими сортами все ще обмежена: на середземноморському ринку бракує пропозиції сировини, яка за параметрами максимально близька до Urals.

Знижки на російську нафту - що відомо

Відповідаючи на запитання, чим зумовлені нинішні рекордні знижки на російську нафту марки Urals, політичний і економічний експерт Тарас Загородній пояснює, що насправді справа в очільнику США Дональду Трампі та в тих санкціях, які він ввів проти Лукойлу та Роснафти. Як тільки він прийшов до влади, одразу почала просідати ціна на нафту, і в Росії почалися проблеми.

"Політика адміністрації Трампа припускає, що США мають більше видобувати власну нафту та взяти під контроль інші джерела традиційних енергоносіїв, а це ті ж Іран та Венесуела. Адже у Венесуелі не так наркотиків, як у Колумбії, але в Колумбії не так нафти, як у Венесуелі та сусідній Гайані. Крім того, Трамп ввів санкції проти російської нафтовики, а саме проти Лукойлу та Роснафти. Водночас, США чинять тиск на Індію та Європу, щоб вони не купували російські нафту та газ. Все це робиться в рамках захисту інтересів США, внаслідок чого, щоправда, російська нафта починає зникати з ринку", - заявив Загородній в розмові з Главредом.

Окрім цього, коли ми активно б'ємо по російських НПЗ, на ринку створюється надлишок нафти, тому удари України також даються взнаки.

Удари по НПЗ в РФ - що відомо

Як писав Главред, українські удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) мають помітний вплив, оскільки активні атаки на ці об'єкти сприяють появі надлишку нафти на ринку.

Цієї ж ночі, проти 2 грудня, в місті Лівни виникла велика пожежа. Місцеві жителі повідомляли, що перед пожежею бачили проліт невідомих дронів та чули вибухи. Є припущення, що вогонь охопив територію нафтопереробного підприємства, розташованого в місті.

Також у ніч на 2 грудня в різних районах Краснодарського краю Росії лунали вибухи, що стало результатом, ймовірно, нальоту безпілотників. Зокрема, вибухи зафіксували у Туапсе та Ільському, де розміщені такі ключові об'єкти, як порт і НПЗ.

Цієї ночі, 27 листопада, в Самарській області Росії, теж прогриміла серія гучних вибухів. Це спричинило тимчасове призупинення роботи аеропорту в Самарі. Попередні дані свідчать про те, що ціллю атаки безпілотників був Новокуйбишевський НПЗ.

