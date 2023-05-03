Чи потрібно стрімголов бігти за доларами: експерт порадив українцям, куди вкладати заощадження

Готівковий курс долара падав в останні тижні. Експерти вважають, що зараз вигідніше вкладатися в депозити, ніж переводити заощадження у валюту.

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Долари і пункт обміну валют / Колаж фото УНІАН

Готівковий курс долара в Україні в останні тижні знижується, але при цьому експерти вважають, що на даний момент набагато вигідніше вкладатися в депозити, ніж чим переводити власні заощадження у валюту. Таку думку в коментарі порталу "Обозрєватєль" висловив відомий експерт Олег Пендзин - виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

У найближчі місяці курс долара на готівковому рівні навряд чи буде значним чином підвищуватися.

"На мій погляд, на тримісячні депозити сьогодні вигідніше виділяти гроші, ніж купувати валюту. Сьогодні вигідність за депозитами від 14 до 16% надзвичайно висока в порівнянні з тим, що зараз підемо купувати валюту, яка в найближчі місяць-півтора точно не буде рости сильно", – розповів фахівець.

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До слова, станом на початок травня офіційний курс долара в Україні, який був зафіксований Національним банком України (НБУ), на даний момент не змінився і становить 36,56 грн за долар.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Дивіться відео з прогнозом про те, чи варто чекати зміцнення української гривні:

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