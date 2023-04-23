Буде масштабна перевірка: українці можуть втратити свої пенсії - хто під загрозою

Спеціалісти перевірятимуть персональні дані одержувачів пенсій та правомірність надання виплат.

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Українці можуть позбутися пенсій / Колаж фото ua.depositphotos.com

Уряд планує перевірити пенсіонерів, після чого частина з них може втратити право на отримання пенсій. Про скасування пенсій для українців йдеться на сайті Федерації профспілок України (ФПУ) в опублікованому проекті наказу.

Спеціалісти перевірятимуть персональні дані одержувачів пенсій та правомірність надання виплат.

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Коли пенсіонери можуть позбутися виплат:

знайдена помилка у прізвищі;

виявилось, що пенсійні виплати отримувались за фальшивими документами;

пенсіонер став переселенцем і переїхав;

пенсіонер не отримує виплати протягом 6 місяців;

пенсіонер проживав певний час за кордоном (пенсію не платитимуть за час перебування не в Україні).

Якщо людина отримувала пенсію готівкою, але виїхала за кордон, то гроші можна буде отримати у формі міжнародного переказу у відділенні місцевої пошти, куди переказ надсилатиме Укрпошта.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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