До позначок 46 або 50 грн: експерт розповів, чи чекати диких стрибків курсу долара

Основним фактором впливу на курс долара до гривні, каже експерт Олексій Кущ, буде ритмічність надходження міжнародної фінансової допомоги.

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Курс долара в Україні / Колаж фото УНІАН

Найближчим часом курс долара до гривні навряд чи може зрости більш, аніж на 10% та навряд чи доросте до позначок 46 або 50 гривень за долар. Про це в коментарі Главреду сказав експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.

На його думку, основним фактором, який буде вливати на подальший курс української національної валюти все ж є ритмічність надходження міжнародної фінансової допомоги і звичайно, успіхи нашої армії на фронтах війни.

Як кажуть експерти, на вартість євро в Україні впливає вартість долара, а тому в цьому питанні складно здійснити прорахунки (євро формується через крос-курс, тобто спочатку йде гривня до долара, а потім перераховується в євро).

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"Якщо буде проведено успішний наступ української армії на фронтах, то швидше за все національна валюта утримає свої позиції десь на рівні 37 гривень за долар. Однак, це буде мати місце тільки за умови одночасного отримання міжнародної допомоги і продовження розсудливої економічної політики. Якщо ж говорити про певні граничні межі вартості долара, то це від 36 гривень (при найбільш сприятливому сценарії) до 46 гривень. При цьому, підкреслюємо це тільки орієнтовний прогноз, оскільки існує досить велика кількість факторів впливу, які просто неможливо прорахувати", − заявив голова правління "Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва" Максим Тютюнников.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Дивіться відео з прогнозом про те, чи варто чекати зміцнення української гривні:

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