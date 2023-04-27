УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

До позначок 46 або 50 грн: експерт розповів, чи чекати диких стрибків курсу долара

Дмитро Відоменко
27 квітня 2023, 09:38 оновлено 27 квітня, 09:38
35
Основним фактором впливу на курс долара до гривні, каже експерт Олексій Кущ, буде ритмічність надходження міжнародної фінансової допомоги.
Курс долара в Україні
Курс долара в Україні / Колаж фото УНІАН

Найближчим часом курс долара до гривні навряд чи може зрости більш, аніж на 10% та навряд чи доросте до позначок 46 або 50 гривень за долар. Про це в коментарі Главреду сказав експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.

На його думку, основним фактором, який буде вливати на подальший курс української національної валюти все ж є ритмічність надходження міжнародної фінансової допомоги і звичайно, успіхи нашої армії на фронтах війни.

Як кажуть експерти, на вартість євро в Україні впливає вартість долара, а тому в цьому питанні складно здійснити прорахунки (євро формується через крос-курс, тобто спочатку йде гривня до долара, а потім перераховується в євро).

відео дня

"Якщо буде проведено успішний наступ української армії на фронтах, то швидше за все національна валюта утримає свої позиції десь на рівні 37 гривень за долар. Однак, це буде мати місце тільки за умови одночасного отримання міжнародної допомоги і продовження розсудливої економічної політики. Якщо ж говорити про певні граничні межі вартості долара, то це від 36 гривень (при найбільш сприятливому сценарії) до 46 гривень. При цьому, підкреслюємо це тільки орієнтовний прогноз, оскільки існує досить велика кількість факторів впливу, які просто неможливо прорахувати", − заявив голова правління "Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва" Максим Тютюнников.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Дивіться відео з прогнозом про те, чи варто чекати зміцнення української гривні:

Вас можуть зацікавити такі новини:

курс валют курс долара
Реклама

Головне за день

Резніков назвав головну умову відновлення повноцінних переговорів з РФ

Резніков назвав головну умову відновлення повноцінних переговорів з РФ

09:43 Україна
Курс долара 2023: яким він буде до кінця року

Курс долара 2023: яким він буде до кінця року

09:00 Ексклюзиви
Весь Чорноморський флот буде потоплений, недолугі кораблі не становлять загрозу - Андрусів

Весь Чорноморський флот буде потоплений, недолугі кораблі не становлять загрозу - Андрусів

08:33 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:52

Головоломка для людей з нестандартним мисленням: тільки одиниці можуть розгадати піратський ключ

09:49

Як зробити найсмачніше згущене молоко за 15 хвилин: вражаючий секрет від умілих господиньВідео

09:43

Резніков назвав головну умову відновлення повноцінних переговорів з РФ

09:38

До позначок 46 або 50 грн: експерт розповів, чи чекати диких стрибків курсу долараВідео

09:16

Чоловік Симоньян накинувся на Зеленського, вислужившись перед Путіним

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:12

На український наступ з надією чекають в РосіїПогляд

09:06

"Наступ закінчився великим пшиком": у ГУР розповіли про плани ворога

09:00

Курс долара 2023: яким він буде до кінця рокуЕксклюзив

08:33

Весь Чорноморський флот буде потоплений, недолугі кораблі не становлять загрозу - АндрусівВідео

Реклама
08:32

"Наші серця стали кам'яними": у боях з окупантами загинув доброволець ЗСУ з ГрузіїВідео

08:28

Головоломка для найуважніших: потрібно знайти безрогого оленя за 15 секунд

08:02

У результаті гучної "бавовни" у Мелітополі ліквідований колаборант-поліцейський

07:40

Турецька влада спростувала чутки про інфаркт у ЕрдоганаВідео

06:47

Вночі РФ вдарила ракетами Калібр по багатоповерхівці в Миколаєві: що відомоФото

06:20

Коли почнеться контрнаступПогляд

04:10

Чи можна дарувати гвоздики живим людям: що принесе "траурна" квітка

03:45

Чому не можна робити ганчірки зі старих речей: власника одягу атакують нещастя

03:20

Найкращий десерт з 90-х: рецепт торта без випічки і зайвої метушні Дамське щастяВідео

03:10

"До останнього захищав Україну": у боях на Луганщині загинув батько двох дітей

02:33

"Ворог номер один. Його ненавидять": Данилко відверто висловився про долю Галкіна

Реклама
02:03

"Рухи пораненого коника": Волочкова осоромилася на подіуміВідео

01:35

Експерт спрогнозував, чи ризикне Кремль через Крим застосувати проти ЗСУ ядерну зброюВідео

00:51

Чому 27 квітня не можна вимірювати свій зріст: прикмети і що не можна робитиВідео

00:20

"Ми на фінальному етапі": генерал армії повідомив про завершення підготовки до контрнаступу ЗСУ

26 квітня, середа
23:44

Серце зупинилося на 28 хвилин: 57-річний чоловік розповів, що бачив під час клінічної смерті

23:38

Меган Маркл і принца Гаррі застукали за ніжностямиВідео

23:35

Гривня "впаде": курс долара у травні може різко "підскочити" - що буде з валютоюВідео

23:15

"Перманентний період вставання з колін": Нагієв підколов пропагандистів і побічно згадав війну

23:09

Як посмажити яйця без масла: 2 супер здорових способи

22:43

Чому 28 квітня потрібно зберігати свої таємниці за сімома замками: прикмети і що не можна робитиВідео

22:19

Кремль хоче "заморозити" війну та відновити наступ: Подоляк розповів, чому мир з РФ є небезпечнимВідео

21:50

США передали Україні 98% бронетехніки: допомога не припиняється - генерал СШАВідео

21:49

Зноситиме з ніг: в Україні вдарять заморозки і налетить шторм - синоптикВідео

21:36

Багато господинь цього не знають: скільки часу і як варити перепелині яйцяВідео

21:05

"Стан важкий": у президента Туреччини Ердогана стався інфаркт - ЗМІ

21:05

Сучасні західні винищувачі включені до списку потреб України - ПентагонВідео

20:46

"Готові повністю йти та різати фланги": Пригожин забився в істериці через контрнаступ ЗСУВідео

20:40

Чи можна їсти сире сало: несподівана відповідь просто "вб'є наповал"

20:37

Фейкова амуніція: киянин надурив військових на 100 тисяч гривень

20:26

Молода дружина Володимира Остапчука отримала жорстку травму в Братиславі

Реклама
20:14

Євробачення-2023: букмекери різко змінили ставки для УкраїниВідео

20:11

Справжній обман зору: з картинкою-головоломкою за 5 секунд впораються лише одиниці

19:34

Багатий тато: Олександр Пономарьов показав всіх своїх дітей на одному фото

19:12

Зогорівся в повітрі і впав в озеро: в РФ самознищився винищувач МіГ-31Відео

18:53

Нагадували піонерські галстуки: у мережі спалахнув скандал через вбрання учнів печерської школи

18:52

Як заготовити щавель на зиму: 3 найкращих способа

18:35

"Пацюки вже готові тікати з корабля": Путіна ліквідує хтось із його найближчого оточення - ДикийВідео

18:32

"Мирний план" і війна Росії: Зеленський розкрив подробиці розмови з Сі ЦзіньпіномВідео

18:24

"Він тихесенько йде": у ЗСУ розповіли цікаві подробиці контрнаступуВідео

18:01

"Питань до законності дій НАБУ і САП реально багато": ексрадник директора ДБР про роботу антикорупціонерів

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти