Це не межа: в Україні ціни на капусту за тиждень злетіли майже на 30%

В Україні продовжують рости ціни на продукти. Лише за тиждень у ціні на 29% підвищився один з основних компонентів борщу - капуста. Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Повідомляється, що ціна за минулорічну капусту досягає вже 20-25 грн за кілограм. Таке стрімке подорожчання відбувається через істотне скорочення пропозиції капусти на ринку. Українські запаси вже виснажені.
"Також зростанню цін сприяє підвищений попит на капусту з боку місцевих оптових компаній і роздрібних мереж. При цьому, через несприятливі погодні умови, нерідко виникають складнощі з логістикою, а це також надає підтримку ціновому зростанню", – пояснили експерти.
Якщо порівняти ціни на капусту минулого року, то вони підвищились на 40%. Експерти переконані, що ціни продовжать підвищуватись.
Ціни на продукти
Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.
За даними порталу Мінфін, апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.
Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.
Дивіться відео з прогнозами експертів про те, що буде з цінами на хліб:
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