Податок за продаж товарів на OLX чи Rozetka: українців чекають нові правила

Відомо, які види діяльності підпадають під оподаткування.

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Податки в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Кабмін схвалив законопроект про оподаткування доходів з OLX, Prom, Rozetka, тощо

Для роботи на цих платформах буде потрібно відкрити окремий рахунок

Кабінет міністрів схвалив законопроект, який передбачає оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, законопроєкт спрямований на запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

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Водночас, народний депутат Ярослав Железняк опублікував таблицю до законопроєкту де зазначено, що оператор цифрової платформи є податковим агентом продавця щодо податку на доходи фізичних осіб.

Під оподаткування підпадають такі види діяльності:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Відомо, що для здійснення діяльності через онлайн-платформу та отримання відповідних доходів необхідно буде відкрити окремий рахунок.

Згідно з текстом законопроєкту, контролюючі органи зможуть отримувати від банків інформацію щодо операцій за рахунками продавців таких платформ.

Крім того, неподання оператором платформ звіту про доходи підзвітних продавців тягне за собою накладення штрафу у 100 розмірів мінімальної заробітної плати.

Податки в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області заявили, що українці, яким списали непогашені кредити за умови сплати частини заборгованості, повинні сплатити податки.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у 2026 році прогнозується невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, що може призвести до перегляду податкової бази.

Крім того, з 2025 року в Україні підвищили податок на нерухомість. Він стягуватиметься з власників квартир і будинків, якщо їхня площа перевищить встановлений норматив.

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