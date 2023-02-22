Українцям зроблять простіше погашення кредитів: у Кабміні розповіли, кого торкнеться

в Україні хочуть спростити погашення деяких споживчих кредитів для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають в охоплених війною районах.

Для деяких українців спростять погашення кредитів - Кабмін / колаж фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Кабмін України запропонував спростити умови погашення окремих видів споживчих кредитів для тимчасово переміщених осіб і людей, які проживають в районах країни, уражених україно-російською війною. Про це повідомляють чиновники Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні уряд підтримав розроблені Мінреінтеграції законопроекти, що передбачають полегшення умов погашення окремих видів споживчих кредитів. Перш за все, мова йде про кредити, які споживачі брали на такі цілі як лікування, ремонт житла, придбання побутової техніки, відпочинок, навчання і т.д. такі кредити не передбачають заставу у вигляді нерухомого або рухомого майна. Але процентна ставка за ними часто надвисока: 50-100% річних", — розповіли вони.

Як кажуть чиновники, для позичальників з числа людей, які проживали або виїжджали із зони бойових дій, обслуговування споживчих кредитів під великі відсотки стало великою проблемою.

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"Щоб полегшити позичальникам кредитний вантаж, і були запропоновані зазначені зміни. Дія законопроектів поширюється на всі споживчі кредити, крім: вже реструктуризованих або погашених; взятих з метою придбання житла/автомобіля; тих, хто має низьку річну процентну ставку. Законопроєкти, розроблені Мінреінтеграції, пропонують на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього ввести обов'язкову реструктуризацію за такими споживчими кредитами", — повідомили вони.

Але, як кажуть в Мінреінтеграції, позичальники при цьому повинні відповідати трьом умовам:

перебувати на обліку як внутрішньо переміщені особи,

постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться (велися) бойові дії;

не мати простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року.

Вищевказані люди можуть претендувати на реструктуризацію, якщо:

Державна та соціальна матеріальна допомога та / або пенсійне забезпечення; благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача та його сім'ї;

споживач або член його сім'ї є особою з інвалідністю в результаті війни і сукупний розмір доходу споживача і членів його сім'ї не перевищує розміру двох мінімальних зарплат по країні.

Також повідомляється, що прийняті на засіданні Кабміну законопроєкти найближчим часом будуть внесені до Верховної Ради.

Виплати в Україні

Минулого року тодішній керівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна заявила, що до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.

За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

До того представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

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