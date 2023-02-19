Українці можуть отримати по 16 тисяч гривень: у Кабміні пояснили, хто має право

Ветерани війни з інвалідністю I і II групи, які були отримані в результаті боїв, зможуть отримати по 16 тисяч гривень, кажуть в уряді.

У Кабміні пояснили, хто має право отримати 16 тисяч гривень/ Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні з 16 лютого стартував спільний проект Міністерства у справах ветеранів України та українського Червоного Хреста за підтримки ветеранів війни. Про це повідомляється на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з текстом, ветерани війни з інвалідністю I і II групи, які були отримані в результаті боїв, зможуть отримати по 16 тисяч гривень. Виплати будуть розбиті на чотири транші по 4 тисячі на місяць.

Але перед подачею заявки, обов'язково потрібно оформити електронний підпис. Це можна зробити безкоштовно в держустановах, в тому числі і фіскальних. Онлайн - через банківський сервіс "Приват24". У платному режимі її оформляє організація "Центр сертифікації ключів України".

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Як подавати заявку:

Зайти на сторінку сайту Eveteran.gov.ua.

Перейти за посиланням "надання підтримки особам з інвалідністю в результаті війни".

Пройти електронну ідентифікацію з використанням електронного підпису, яка заснована на кваліфікованому сертифікаті.

Перевірити ПІБ, ідентифікаційний код і вказати свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та e-mail. Якщо у вас немає банківського гривневого рахунку, то його можна відкрити в одному з банків за вибором і дізнатися його міжнародний номер IBAN. Якщо міжнародний номер банківського рахунку IBAN змінився, необхідно подати нову заяву на сайті eveteran.gov.ua.

Перед відправкою заяви повторно перевірте свої дані і погодьтеся на обробку і передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від Міжнародної організації.

Заяву буде направлено до Міністерства у справах ветеранів, де і буде верифіковано наявність Статусу ветерана війни — особи з інвалідністю I або II групи заявника в "єдиному державному реєстрі ветеранів війни".

Якщо людина повністю відповідає цьому критерію, то його дані в автоматичному режимі передаються в український Червоний Хрест для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний в заяві банківський рахунок.

Виплати в Україні

Минулого року тодішній керівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна заявила, що до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.

За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

До того представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

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