Деяким українцям дадуть гроші на комуналку: кому підняли суми через атаки РФ

У Харкові та області для місцевих жителів планують збільшити розмір субсидій у зв'язку з обмеженням енергопостачання через обстріли країни-агресора РФ

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Деяким українцям дадуть гроші на комуналку / колаж: Главред, фото: УНІАН

У Харкові та Харківській області збільшать розмір субсидій у зв'язку з обмеженням енергопостачання через обстріли країни-агресора РФ. Кошти на оплату комуналки в неопалювальний період видаватимуть "живими" грошима. Середній розмір субсидії збільшать зі 106 до 503 грн. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

"Через цілеспрямовані атаки по енергетичних об'єктах, жителі Харківщини, на жаль, зіткнулися з перебоями в постачанні електроенергії. Для забезпечення нормальної життєдіяльності та своїх побутових потреб дехто змушений користуватися альтернативними джерелами енергії", - пояснили чиновники.

Відповідно, харків'янам і жителям регіону збільшать розміри субсидій - для того, щоб вони змогли користуватися альтернативними джерелами електрики. Особливо важливим, кажуть у Мінсоцполітики, цей фактор є для мешканців тих населених пунктів області, які зараз повністю знеструмлені.

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"Аби забезпечити соціальну підтримку вразливим категоріям населення Харківщини, уряд ухвалив рішення збільшити на цьогорічний неопалювальний сезон (з травня до вересня включно) для мешканців Харкова та області розмір пільг і субсидій на електроенергію", - пояснили у відомстві.

Адже, кажуть у Мінсоцполітики, вартість кіловата електроенергії, що постачається централізовано, становить 2,64 грн, а вартість кіловата, виробленого на дизельному паливі, - уп'ятеро більша (13,5 грн). Завдяки цьому рішенню, середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії, яку отримують харків'яни, збільшиться зі 106 до 530 грн на місяць, пільги - з 74 до 370 гривень.

Що за відомство Мінсоцполітики? Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав та можливостей для дітей, які повернулися до України.

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