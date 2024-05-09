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Деяким українцям дадуть гроші на комуналку: кому підняли суми через атаки РФ

Дмитро Відоменко
9 травня 2024, 10:02
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У Харкові та області для місцевих жителів планують збільшити розмір субсидій у зв'язку з обмеженням енергопостачання через обстріли країни-агресора РФ
Українцям скасують субсидії:
Деяким українцям дадуть гроші на комуналку / колаж: Главред, фото: УНІАН

У Харкові та Харківській області збільшать розмір субсидій у зв'язку з обмеженням енергопостачання через обстріли країни-агресора РФ. Кошти на оплату комуналки в неопалювальний період видаватимуть "живими" грошима. Середній розмір субсидії збільшать зі 106 до 503 грн. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

"Через цілеспрямовані атаки по енергетичних об'єктах, жителі Харківщини, на жаль, зіткнулися з перебоями в постачанні електроенергії. Для забезпечення нормальної життєдіяльності та своїх побутових потреб дехто змушений користуватися альтернативними джерелами енергії", - пояснили чиновники.

Відповідно, харків'янам і жителям регіону збільшать розміри субсидій - для того, щоб вони змогли користуватися альтернативними джерелами електрики. Особливо важливим, кажуть у Мінсоцполітики, цей фактор є для мешканців тих населених пунктів області, які зараз повністю знеструмлені.

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"Аби забезпечити соціальну підтримку вразливим категоріям населення Харківщини, уряд ухвалив рішення збільшити на цьогорічний неопалювальний сезон (з травня до вересня включно) для мешканців Харкова та області розмір пільг і субсидій на електроенергію", - пояснили у відомстві.

Адже, кажуть у Мінсоцполітики, вартість кіловата електроенергії, що постачається централізовано, становить 2,64 грн, а вартість кіловата, виробленого на дизельному паливі, - уп'ятеро більша (13,5 грн). Завдяки цьому рішенню, середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії, яку отримують харків'яни, збільшиться зі 106 до 530 грн на місяць, пільги - з 74 до 370 гривень.

Що за відомство Мінсоцполітики?

Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав та можливостей для дітей, які повернулися до України.

Соціальні виплати в Україні

Нагадаємо, що стало відомо, хто з українців може залишитися без субсидії і як цього не допустити. Така неприємна ситуація може статися в разі заборгованості, що виникла в період 3 місяців і перевищує 680 грн.

Як українці можуть оформити субсидію через "Дію". Нова послуга на порталі "Дія" має на меті полегшити процес отримання цієї допомоги та спростити рутинні адміністративні процедури для громадян.

Крім іншого, вагітність і пологи ставлять перед будь-якою жінкою нові виклики, зокрема й матеріальні. За законом кожна жінка, яка готується стати мамою, має право на отримання допомоги по вагітності та пологах. Розміри виплат, а також порядок отримання допомоги визначено спеціальними законодавчими актами, які залежать від багатьох обставин.

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