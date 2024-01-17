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Українці зможуть отримати понад 10 тисяч допомоги: хто має право на виплати

Ангеліна Підвисоцька
17 січня 2024, 22:53
ООН виплачуватиме українцям по 10 800 тисяч гривень.
Переселенцы, ВПЛ, деньги
Украинцам выплатят больше 10 тысяч помощи / УНИАН

Українці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 грн. Виплатити її обіцяє ООН. Про це повідомляється на сайті Мінреінтеграції.

ООН виплачуватиме гроші переселенцям, які раніше ще не отримували допомогу від міжнародних організацій. При цьому дохід на члена родини не повинен перевищувати 5400 грн. Зокрема, це стосується вразливих категорій населення.

Подати заяву на допомогу можна буде у пунктах збору даних БФ "Право на захист". Отримати допомогу зможуть родини, які:

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  • мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
  • очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;
  • опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Які документи потрібно надати для грошової допомоги ООН

1. Документ, що посвідчує особу.

2. Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).

3. Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

4. Свідоцтво про народження дітей (за наявності).

5. Номер банківської картки для виплати допомоги.

6. Особистий номер телефону.

Нагадаємо, у проекті Державного бюджету на 2024 рік планується індексація пенсій в Україні. Перша індексація призначена на 1 березня, друга - на 1 липня. Про це розповів народний депутат України Ярослав Железняк.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у 2024 році зарплата працівників освіти зросте на 21%.

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війна в Україні ООН переселенці вторгнення Росії грошова допомога
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