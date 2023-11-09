Легше, ніж коли-небудь: як українці можуть оформити субсидію через 'Дію'

Нова послуга має на меті полегшити процес отримання цієї допомоги та спростити рутинні адміністративні процедури для громадян.

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Українці зможуть подавати заяву на субсидую в "Дії" / Колаж: Главред, фото: diia.gov.ua

На порталі "Дія" запустили бета-тестування нової послуги з оформлення житлової субсидії, яка дозволить українцям втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Оновлена послуга спрощує процедуру отримання житлової субсидії, знижуючи кількість обов'язкових кроків та час, необхідний для її подання. Раніше, для отримання субсидії, громадянам доводилося заповнювати розширену форму на 21 пункт, а тепер процес зведено лише до 7 кроків, що займають всього 10 хвилин.

"Максимально спростили процес оформлення заяви. Зараз, щоб отримати субсидію, потрібно заповнити розширену форму на 21 пункт. Оновлений сервіс скорочує час до 10 хв та містить лише 7 кроків. Усе зручно й просто", - сказав Михайло Федоров. відео дня

До бета-тестування нової послуги можуть долучитися українці, які мають картку платника податків (РНОКПП) в мобільному додатку "Дія" та підстави для отримання субсидії. Перевірка нового сервісу дозволить користувачам оцінити його ефективність та зручність.

Субсидія призначається громадянам, чиї доходи не дозволяють їм самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги.

Долучитись до бета-тестування можна за посиланням.

Послуги для українців в "Дії"

Нагадаємо, у листопаді українські громадяни отримали можливість сплачувати адміністративні штрафи за допомогою застосунку "Дія". Нова послуга спрощує взаємодію громадян із державними органами, роблячи процес оплати штрафів швидшим і більш зручним. Це один із кроків у напрямку цифрової модернізації та спрощення взаємодії громадян із державним сектором.

Також, тепер у додатку "Дія" з'явилася інноваційна та надзвичайно корисна функція для багатьох громадян - можливість закрити ФОП (фізичну особу підприємця) всього в кілька кліків. Ця послуга є абсолютно автоматичною та виключає будь-який вплив людського фактору.

Тепер громадянам не потрібно чекати протягом довгого часу, поки їхню заяву оброблять вручну Держреєстратори. Всі дані для закриття ФОП автоматично інтегруються із Єдиного державного реєстру, що позбавляє процесу можливих помилок та ускладнень.

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