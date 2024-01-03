Зарплати та соціальні виплати зростуть: кому піднімуть і скільки додадуть грошей

З початку січня в Україні зросли деякі соціальні виплати і мінімальна заробітна плата внаслідок збільшення прожиткового мінімуму.

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Зарплати і пенсії українців суттєво зростуть / Колаж Главред, фото: УНІАН

З 1 січня в Україні вступив в силу закон про Держбюджет, який передбачає зростання соціальних виплат, зарплат, пенсій та прожиткового мінімуму. В середньому прогнозується зростання виплат на 260-360 гривень. Про це йдеться в Законі України про Державний бюджет.

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум

Мінімальна зарплата з 1 січня 2024 року становитиме 7100 грн (+400 грн), з 1 квітня – 8000 грн (+900 грн).

Що стосується прожиткового мінімуму, то з 1 січня ця сума становитиме:

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на одну особу (використовується для розрахунку різних виплат) - 2920 грн (+331 грн)

для дітей віком до 6 років - 2563 грн (+ 291 грн)

для дітей віком від 6 до 18 років - 3196 грн (+363 грн)

для працездатних осіб - 3028 грн (+344 грн)

для непрацездатних осіб (пенсіонери, особи з інвалідністю) - 2361 грн (+ 268 грн).

З 1 січня погодинна мінімальна заробітна плата зросте до 42,6 грн, з 1 квітня – до 48 грн.

Крім прожиткового мінімуму у 2024 році зросте розмір допомоги особам з інвалідністю:

2361 грн - для осіб з інвалідністю І групи з дитинства;

1888,8 грн - для осіб з інвалідністю з дитинства, які відносяться до II групи;

1416,6 грн – для осіб з інвалідністю з дитинства ІІІ групи;

1652,7 грн - для дітей з інвалідністю.

Також буде збільшено розмір субвенції на догляд за особами з інвалідністю.

Пенсії

Пенсійні виплати також залежатимуть від мінімальної зарплати. Таким чином, з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія зросте з 2093 гривень до 2361 гривні. В той же час, максимальна пенсія становитиме – від 20 930 до 23 610 гривень.

При цьому зміниться і стаж роботи для виходу на пенсію. Отже, у 60 років ви можете піти на пенсію лише за наявності 31 року стажу. Для того, щоб піти на пенсію в 63 роки вам знадобиться від 21 до 31 року стажу, а в 65 років – від 15 до 21 року. Якщо особа у віці 65 років не має необхідного стажу, вона не може вийти на пенсію за віком, але може мати право на соціальну пенсію, гарантовану в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатної особи.

Для таких осіб, розмір щомісячних виплат становитиме 2361 гривню. Однак стаж можна придбати за бажанням. За 1 місяць стажу людині доведеться заплатити 3134 грн. Відповідно, один рік стажу коштуватиме 37 488 гривень.

Соціальна допомога на дітей

З підвищенням прожиткового мінімуму зростуть і виплати на дітей. У 2024 році непрацюючі жінки, які зареєстровані у центрі зайнятості, отримають 757 гривень допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Максимальна сума допомоги, яку можуть отримати одинокі матері:

для дитини 6 років - 2563 грн.

для дитини від 6 до 18 років - 3196 грн.

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