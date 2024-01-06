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Військові можуть залишитися без виплат: у бюджеті не вистачає мільярдів - нардеп

Ангеліна Підвисоцька
6 січня 2024, 16:47
Дефіцит у бюджеті Міноборони становить 36%, каже нардеп Гончаренко.
гроші, ВСУ
У бюджеті не вистачає грошей військовим / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

В Україні військові можуть залишитися без виплат у 2024 році. Все через те, що в бюджеті Міноборони є дуже великий дефіцит. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що дефіцит становить 36% від необхідної суми - 430 мільярдів гривень.

"На засіданні Комітету з нацбезпеки озвучили інформацію про дефіцит бюджету Міноборони на 2024-й рік. Він становить 36% або 430 млрд грн тільки за статтею витрат "грошове забезпечення", – заявив Гончаренко.

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Держбюджет-2024

Кабмін у березні запропонував Раді збільшити "військовий" бюджет на півмільярда гривень. Зокрема, глава уряду Денис Шмигаль закликав підняти витрати на оборону на 537 мільярдів гривень.

15 вересня Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й рік. У документі, який уряд подав у Раду, зазначено, що доходи загального фонду бюджету плануються на рівні 1,56 трлн. грн, а витрати повинні скласти 3,11 трлн. грн. Граничний дефіцит прогнозується на рівні 1,53 трлн. грн.

Поправки в закон Про державний бюджет свідчать про те, що вперше в історії України видатки загального бюджету перевищать 3,39 трлн. грн, а дефіцит становитиме понад 2 трлн. грн.

9 листопада Верховна Рада ухвалила Бюджет на 2024 рік. Проект держбюджету на 2024 рік в цілому підтримали 276 депутатів. Вже 28 листопада Зеленський підписав бюджет на 2024 рік.

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