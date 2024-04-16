Як не залишитися без субсидій 2024: українцям розкрили важливий механізм

Субсидія призначається з урахуванням тривалості опалювального сезону.

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Українцям розповіли про нарахування субсидій / колаж Главред, фото УНІАН

Українцям розкрили механізм нарахування житлової субсидії з урахуванням термінів опалювального сезону.

Як розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду, субсидія призначається до дати закінчення опалювального сезону і розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону до 15 квітня.

Умови нарахування субсидії

Уточнюється, що на підставі звернення надається житлова субсидія на неопалювальний сезон та особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внесок/платіж на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунальне обслуговування не перевищував обсягу обов'язкового відсотка платежу. Тобто на опалювальний період субсидія була призначена в розмірі 0,00 грн.

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Якщо подання заяви відбувається протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

У разі, якщо дані про майновий стан та/або склад домогосподарств залишаються незмінними, з травня житлові субсидії на неопалювальний сезон більшості одержувачів будуть призначені автоматично до 30 квітня 2025 року.

Водночас на наступний сезон житлова субсидія призначається за особистим зверненням окремим категоріям.

З 1 травня субсидія призначається за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи і витрати - які умови:

якщо заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

за умови, що у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

у разі, якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб, які зареєстровані в домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих;

якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, жорсткого та рідкого пічного побутового палива.

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Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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