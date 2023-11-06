Деякі українці можуть отримати гроші від Червоного Хреста: де і хто саме

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) та деякі інші люди, які проживають в Івано-Франківську, можуть отримати грошову допомогу від Міжнародної Організації "Червоний Хрест". Про це повідомляють в Мінреінтеграції.
Хто має право на виплати?
Цільову грошову допомогу можуть отримати переселенці, зареєстровані в Івано-Франківській області і одночасно ті, які:
- виховують дитину з інвалідністю;
- мають інвалідність I або II групи;
- самостійно виховують дитину і не отримують допомоги на виховання/аліментів від другого з батьків.
На багатоцільову підтримку можуть розраховувати жителі об'єднаної територіальної громади Івано-Франківська, які:
- мають статус інвалідів I або II групи, яка була отримана через військову агресію;
- є переселенцями, які виховують дітей з інвалідністю;
- переселенці з інвалідністю I або II групи.
Подати заявку можна до 10 листопада 2023 року з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою: город Івано-Франківськ, вулиця імені Шухевичів, будинок № 21-Б.
З собою необхідно мати підтверджуючі документи:
- довідку про інвалідність;
- свідоцтво про розлучення;
- документ про відсутність аліментів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні 2023 року відбувся перерахунок пенсій - і деякі категорії українців змогли отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.
Як повідомляв Главред, після закінчення повномасштабної війни проти Росії знову виникне питання перегляду пенсійного віку.
Є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий -пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від дуже багатьох факторів ‒ і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог, які висуваються з боку міжнародних кредиторів України.
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