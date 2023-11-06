Деякі українці можуть отримати гроші від Червоного Хреста: де і хто саме

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) та інші мешканці Івано-Франківська можуть отримати грошову допомогу від організації "Червоний Хрест". Прийом заявок вже стартував.

https://glavred.net/economics/nekotorye-ukraincy-mogut-poluchit-dengi-ot-krasnogo-kresta-gde-i-kto-imenno-10514443.html Посилання скопійоване

"Червоний Хрест" виплатить гроші частині українців / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) та деякі інші люди, які проживають в Івано-Франківську, можуть отримати грошову допомогу від Міжнародної Організації "Червоний Хрест". Про це повідомляють в Мінреінтеграції.

Хто має право на виплати?

Цільову грошову допомогу можуть отримати переселенці, зареєстровані в Івано-Франківській області і одночасно ті, які:

виховують дитину з інвалідністю;

мають інвалідність I або II групи;

самостійно виховують дитину і не отримують допомоги на виховання/аліментів від другого з батьків.

На багатоцільову підтримку можуть розраховувати жителі об'єднаної територіальної громади Івано-Франківська, які:

відео дня

мають статус інвалідів I або II групи, яка була отримана через військову агресію;

є переселенцями, які виховують дітей з інвалідністю;

переселенці з інвалідністю I або II групи.

Подати заявку можна до 10 листопада 2023 року з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою: город Івано-Франківськ, вулиця імені Шухевичів, будинок № 21-Б.

З собою необхідно мати підтверджуючі документи:

довідку про інвалідність;

свідоцтво про розлучення;

документ про відсутність аліментів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні 2023 року відбувся перерахунок пенсій - і деякі категорії українців змогли отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.

Як повідомляв Главред, після закінчення повномасштабної війни проти Росії знову виникне питання перегляду пенсійного віку.

Є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий -пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від дуже багатьох факторів ‒ і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог, які висуваються з боку міжнародних кредиторів України.

Читайте більше:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.