Гроші потрібні ЗСУ: в Україні відверто розповіли, якими будуть соціальні виплати у 2023 році

Всі ресурси, які можна буде акумулювати, будуть направлятися саме на оборону і перемогу, каже міністр.

Оксана Жолнович / pixabay, факти

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що у 2023 році не підвищуватимуть соціальні виплати українцям.

В інтерв'ю виданню Факти міністр зазначила, що підвищення соціальних виплат в Україні не планується, незважаючи на високу інфляцію. За її словами, гроші в 2023 році потрібні для ЗСУ.

"Законом "Про державний бюджет" у 2023 році визначено одну фіксовану суму прожиткового мінімуму протягом року. На жаль (підвищувати соціальні виплати - ред.) не будемо. Поки не плануємо її збільшувати, оскільки розуміємо: у нас не буде достатньо фінансів, щоб покрити гарантію, визначену законодавством", - зазначила вона.

Міністр додала, що всі ресурси, які можна буде акумулювати, будуть спрямовуватися саме на оборону і перемогу, адже "наступаючий рік - рік ЗСУ".

"А соціальна підтримка залишатиметься в рамках поточного року. Ми розуміємо, що, на жаль, інфляція з'їдає значну кількість вартості грошей. Тому будемо намагатися перекрити брак коштів для найбідніших і найуразливіших верств населення шляхом залучення міжнародних донорів, додаткових виплат через формат єдності, з використанням коштів різних міжнародних організацій, які зараз намагаємося централізувати", - сказала міністр.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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