Підняти пенсію: експерт пояснив, як потрібно правильно підрахувати майбутні пенсійні виплати

Пенсійний експерт Сергій Коробкін розповів про нюанси розрахунку розміру пенсії в Україні, що діють з грудня 2022 року.

Експерт пояснив, як потрібно правильно підрахувати майбутні пенсійні виплати / колаж УНІАН

Згідно з офіційними стандартами, якщо українець має від 30 років страхового стажу, то це автоматично означає, що його пенсія буде дорівнювати третині від його зарплати. Тому і регулярно виникає питання про те, який саме розмір зарплати буде взято за основу при обчисленні виплат. Про нюанси даного процесу "Соціальній інформаційній платформі" розповів пенсійний консультант Сергій Коробкін.

Він каже, що тепер для обчислення розміру пенсії за віком враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та при підтвердженні довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за будь-які шість десятків календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року (незалежно від перерв). Довідку про зарплату за п'ять років до 2000-го просять в обов'язковому порядку тільки тоді, коли страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців.

Дані про зарплату після 1 липня 2000 року вже є в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду і при призначенні пенсії враховуються автоматично, стверджує Коробкін. Перевірити свої індивідуальні дані людина може заздалегідь на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, в додатку "Дія" (там формуються довідки ОК-5 і ОК-7) або в місцевому відділенні ПФУ.

Щоб знати конкретну суму зарплати, яка буде врахована для призначення пенсії, необхідно знати два показники — показник середньої зарплати по Україні за три роки, що передують року звернення за призначенням пенсії та індивідуальний коефіцієнт зарплати.

З першим показником ситуація дещо простіше. Пенсійний фонд щороку оприлюднює відповідні дані. Наприклад, для тих, хто йшов на пенсію в минулому році застосовували показник середньої зарплати по країні за 2019-2021 роки. І він склав 10846,37 грн.

З другим складніше. Для того, щоб дізнатися, який показник буде враховуватися в поточному році, необхідно дочекатися оприлюднення показника середньої зарплати за минулий рік і зіставити його з показниками за 2020 і 2021 роки. Відповідно, поки нові пенсії призначаються з показником в минулому році. Коли з'явиться новий показник, то пенсії, призначені на початку нинішнього року, повинні автоматично бути перераховані.

Підсумовуючи, Коробкін сказав - щоб пенсія була вищою, зазначає експерт, бажано мати і більше стажу і високу зарплату. При цьому зарплата повинна бути високою протягом усіх років, а не тільки в конкретні періоди.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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