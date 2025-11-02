Курс може шалено стрибнути вгору: скільки коштуватиме валюта з понеділка

Банкір сказав, що стане головним потенційним рушієм курсів вгору.

Курс валют з 3 по 9 листопада / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні триває "високий сезон" попиту на валюту

У листопаді очікується тренд на повільне зростання курсів

З настанням листопада ситуація на валютному ринку України змінилася. У цьому місяці можливі значно більші ризики, як для економіки, так і для курсової стабільності. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі УНІАН.

Він зауважив, що наразі триває "високий сезон" попиту на валюту.

"Ще до його кульмінації досить далеко, він настане ближче до кінця року, коли ринок накриє потужна хвиля готівки. А в умовах війни, за аналогією минулого року, ймовірно спостерігатимемо неабияку "жвавість" покупців: попит може на 25-30% перевищувати пропозицію. Власне це і стане головним потенційним рушієм курсів вгору", - пояснив банкір.

За його словами, тренд на повільне зростання курсів триватиме і надалі.

На його думку, курс долара коливатиметься "неподалік" 42 грн, а євро так і залишить в межах 49 грн.

Яким буде курс валют наступного тижня

Лєсовий також сказав, якими будуть основні показники валютного ринку 3 по 9 листопада:

коридори валютних змін: 41,8-42,15 грн/дол. та 48-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,8-42,2 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5%.

"Стан економіки, суспільна знервованість "тригерять" ринок, однак це суттєво не вплине на курсові показники. Регулятор, як основний гравець ринку, має вдосталь можливостей згладжувати всі пікові ситуації, тим самим убезпечуючи його від потрясінь: уривчастих і стрімких курсових змін", - підсумував він.

Яким буде курс валют у листопаді

Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що невелика "повзуча" девальвація гривні триватиме й надалі через об’єктивні умови воєнного часу, однак підстав для різких змін наразі немає.

"На сьогодні Національний банк України у своїй курсовій політиці має всі можливості для забезпечення відносно стабільного курсу гривні по відношенню до основних валют", - наголосив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 3 листопада, Національний банк України втретє поспіль знизив офіційний курс долара. Гривня продовжує зміцнювати позиції щодо до основних іноземних валют.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков сказав, що офіційний курс американської валюти буде коливатися на рівні 42 гривень за долар у листопаді.

Банкір Тарас Лєсовий раніше наголошував, що найближчим часом на валютному ринку можливе підвищення попиту на іноземну валюту. Тому цілком можливе коливаня курсів.

