'Фантазувати можна про 200 грн/л': що буде з цінами на пальне в Україні

Ціни на паливо в Україні можуть продовжувати зростати. Поки невідомо, коли закінчиться війна на Близькому Сході.

https://glavred.net/economics/fantazirovat-mozhno-o-200-grn-l-chto-budet-s-cenami-na-toplivo-v-ukraine-10748054.html Посилання скопійоване

Скільки буде коштувати бензин в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Що відомо:

Вартість бензину може зрости до 100 грн/л

Поки невідомо, скільки триватиме війна на Близькому Сході

В Україні продовжують зростати ціни на пальне на тлі складної ситуації на Близькому Сході. Є думка, що ціни на бензин можуть досягти 100 грн за літр. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів в інтерв'ю Главреду, чи будуть ціни вище 100 грн/л.

Він переконаний, що зараз немає сенсу створювати паніку. Однак поки невідомо, як довго триватиме війна на Близькому Сході.

відео дня

"Це поки що тільки припущення, ми так можемо фантазувати і про 200 гривень за літр. Ми не знаємо, скільки триватиме війна на Близькому Сході, скільки і до яких позначок виростуть ціни на нафту, чи буде перекрита Ормузька протока і т.д. Так навіщо фантазувати і створювати паніку", - сказав Марчук.

Як змінювались ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що основна причина того, що зараз підвищилися ціни на паливо і газ - це ситуація на Близькому Сході. При негативному сценарії ціна на бензин в Україні може зрости до рекордних 100 гривень за літр.

Раніше стало відомо, що в разі стабільної закупівельної ціни протягом наступних двох тижнів, на ОККО вона може скласти близько 81 гривні, а в інших мережах, наприклад AMIC або БРСМ, - приблизно 77-78 гривень.

Напередодні повідомлялося, що станом на 4 березня тільки за один день середні ціни на всі види палива зросли на 2-3 гривні за літр. Наприклад, бензин А-95 в мережі "Укрнафта" коштує 67,99 гривень за літр.

Інші новини:

Про особу: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред