Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Руслана Заклінська
12 лютого 2026, 16:28
НБУ помітно знизив офіційні курси долара, євро та злотого.
Курс валют в Україні на 13 лютого / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 13 лютого
  • На скільки подешевшав євро
  • Скільки коштуватиме злотий 13 лютого

На п'ятницю, 13 лютого, Національний банк України дещо зміцнив гривню відносно основних іноземних валют. Долар США, євро та польський злотий продемонстрували помірне зниження. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара США встановлено на рівні 42,99 грн/дол., що нижче за показник четверга, 12 лютого (43,0318 грн/дол.). Таким чином, американська валюта подешевшала на 4 копійки.

Євро також знизився в ціні. НБУ встановив курс на рівні 51,03 грн/євро проти 51,21 грн/євро днем раніше. Європейська валюта втратила 17 копійок.

Водночас на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,06/43,09 грн/дол., а євро - 51,15/51,17 грн/євро.

Курс злотого на 13 лютого

Польський злотий подешевшав до 12,11 грн, тоді як напередодні його курс становив 12,15 грн. Зниження склало близько 5 копійок.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара найближчим часом - прогноз експерта

Долар на світових ринках перебуває під тиском, що вже відображається на валютному ринку України. Через це гривня найближчим часом може дещо зміцнитися або залишатися в межах вузького курсового діапазону, заявила член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

За її словами, цьому сприяють достатні валютні резерви України та слабкість долара на глобальних ринках. Якщо не станеться серйозних потрясінь, зокрема проблем з енергопостачанням, курс гривні залишатиметься стабільним або матиме тенденцію до помірного укріплення.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, експерт Тарас Лєсовий повідомив, що валютний ринок України стабілізується, завдяки активності аграрного сектора та зниженню попиту імпортерів. З 9 по 15 лютого на курс впливатиме бюджетний фактор - податкові платежі стимулюватимуть бізнес продавати валюту. Очікується, що долар перебуватиме в межах 42,75-43,5 грн/дол. на міжбанку, а євро - 50-52 грн/євро.

Також Лєсовий повідомив, що до 22 лютого різких коливань курсу долара не очікується. Технічні коливання понад 43 грн не змінюють настроїв ринку.

Раніше президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зазначив, що гривня зберігає відносну стабільність щодо долара США, однак поступово слабшає відносно євро під впливом глобальних економічних чинників. За його словами, у лютому динаміка курсу валют значною мірою залежатиме від політики Національного банку України та ситуації на світових фінансових ринках.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

