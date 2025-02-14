Багатьом навіть не по кишені: ціни на популярний овоч сягнули рекорду

Подорожчання триває вже 2 тижні поспіль.

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Ціни на популярний овоч в Україні рвонули вгору / Колаж Главред, фото: pixabay.com

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Огірки дорожчають уже 2 тижні поспіль

Одна з причин - подорожчання імпорту з Туреччини

Ціни на тепличні огірки на українському ринку продовжують збільшуватися другий тиждень поспіль. Основною причиною зростання вартості стало скорочення пропозиції імпортної продукції на поточному тижні.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту EastFruit, на сьогоднішній день вартість огірків варіюється в межах 90-130 грн/кг, залежно від якості та обсягів пропонованих партій. Це в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Незважаючи на збільшення пропозиції місцевих огірків, їхня ціна залишається високою. Головними факторами зростання вартості стали подорожчання імпортної продукції з Туреччини та обмежені обсяги поставок від українських тепличних господарств.

Крім того, поставки імпортних овочів мають нерегулярний характер, що дає можливість продавцям переглядати ціни в бік підвищення.

У ситуації, що склалася, українські імпортери продовжують отримувати вигоду: сьогодні продаж огірків приносить їм у середньому на 10% більше прибутку, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україні почала дешевшати картопля. Продукт вже на 10% дешевше, однак, за даними фермерів, це не межа.

Раніше також повідомлялося, що стрибка цін на картоплю не буде. Ціни на цей овоч поки що залишатимуться стабільними, але українцям доведеться споживати більше імпортного продукту, поки не з'явиться новий урожай.

Також українців порадували прогнозом щодо молочної продукції. Так, у першому півріччі очікується стабілізація вартості сировини, а виробники вже почали переговори щодо можливого зниження закупівельних цін на молоко.

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