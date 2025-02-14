Долар раптово пішов в круте піке: яким буде курс валют з 17 лютого

НБУ знизив курс долара після чотирьох днів зростання.

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Курс валют / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Яким буде офіційний крус долара на 17 лютого

Який буде курс євро на 17 лютого

Національний банк України знизив офіційний курс долара після чотириденного підвищення. Водночас курс євро зріс. Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс долара США до гривні на понеділок, 17 лютого, встановили на рівні 41,63 грн/дол. Гривня посилилася на 17 копійок порівняно з попереднім днем.

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Євро, навпаки, подорожчав. Нацбанк встановив курс євро на 17 лютого на рівні - 43,59 грн/євро, що означає послаблення гривні на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

На міжбанку курс долара впав на 12 копійок до 41,60-41,63 грн/долар (купівля-продаж).

У валютних обмінниках станом на ранок середня вартість долара склала 41,75 грн/дол., що відповідає рівню купівлі. Курс готівкового євро на цей же час становив 43,90 грн/євро, а курс продажу – 43,65 грн/євро.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 лютого Національний банк України підвищив курс долара та євро до гривні. Американська валюта дорожчала третій день поспіль.

Економіст Данило Монін прогнозує зміцнення долара до 44 грн у середньому за рік і 46 грн на кінець 2025-го, якщо війна триватиме. Водночас банкір Тарас Лєсовий очікує стабільність курсу у лютому в межах 42–42,4 грн/дол.

Крім цього, за прогнозом експертів, з 10 по 16 лютого курс долара коливатиметься в межах 41,65-42,3 грн/дол., а євро – 43,5-45 грн/євро. Очікуються незначні щоденні зміни, а різниця між міжбанківським і готівковим курсом складе до 0,3 грн.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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