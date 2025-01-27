Ціни б'ють рекорди: одразу кілька продуктів в Україні стали дорожчими - причина

Запаси якісної продукції різко зменшилися.

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Що відбувається з цінами на продукти / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Про що мова:

Сезонні зміни впливають на вартість овочів та фруктів

Груші дорожчають, а ківі дешевшають

Минулого тижня ціни на продукти в Україні знову зазнали змін. За даними аналітиків EastFruit, після короткого періоду стабільності зросли відпускні ціни на картоплю, досягнувши 26 гривень за кілограм замість 23.

Подорожчання також торкнулося білокачанної капусти (з 33-35 грн/кг до 35-38) та моркви (з 23-30 грн/кг до 25-32). Причиною стало різке зменшення запасів якісної продукції.

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Водночас знизилися ціни на тепличні овочі, такі як огірки – вони подешевшали з 120-160 грн/кг до 95-145. Падіння цін спостерігалося і для солодкого перцю, який тепер коштує 140-145 грн/кг замість 145-170.

Проте цвітна капуста подорожчала – з 130-140 грн/кг до 140-145. А броколі стали трохи дешевшими – їхня вартість знизилася з 145-150 грн/кг до 130-145.

Ціни на зелень, за винятком зеленої цибулі, також зросли. Кріп, петрушка та салат подорожчали до 250 грн/кг, тоді як зелена цибуля здешевшала з 130-150 грн/кг до 70-140.

На ринку фруктів ціни на яблука повернулися до рівня 23-35 грн/кг. Груші подорожчали з 40-80 грн/кг до 65-95, а ківі стали доступнішими – їхня вартість знизилася зі 100-120 грн/кг до 95-105.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред раніше, в Україні картопля коштуватиме в рази більше. Як виявилось, на якість овоча впливають несприятливі погодні умови в період збирання.

Також стало відомо, що в Україні популярна крупа подорожчає до 60 грн/кг. Попит на продукти залишається високим як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

А от цибуля в Україні дешевшає. Овоч коштує на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

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