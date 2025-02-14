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З 1 березня ціни на ліки впадуть на 30%: в уряді розказали, що зміниться

Ангеліна Підвисоцька
14 лютого 2025, 15:23
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Очікується зниження цін на 100 найбільш популярних медичних препаратів.
лекарства, Шмыгаль, аптека
З 1 березня в Україні знизиться ціна на ліки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

  • З 1 березня в Україні подешевшають ціни на ліки
  • Зниження ціни на медичні препарати складатиме до 30%
  • Націнка на препарати буде не більше 35%

В Україні вже з 1 березня цього року будуть знижені ціни на ліки. 100 найбільш популярних медичних препаратів впадуть у ціні на 30%. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідні заходи були затверджені на засіданні РНБО за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Це дозволить знизити ціни на ліки, зокрема, українського виробництва.

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Крім того, уряд запускає регуляції для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції.

Що зміниться

1. Відтепер аптеки матимуть змогу встановлювати націнку не більше 35% для безрецептурних препаратів і встановлюється регресивна шкала для рецептурних препаратів.

2. Постачальники зможуть додавати максимум 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.

3. Посилюється контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях, які пацієнти мають отримувати безоплатно у медичних закладах.

4. Розширюється програма "Доступні ліки" у межах ініціативи "Зимова підтримка". У бюджет закладено понад 6 мільярдів гривень.

5. Укрпошта безкоштовно доставлятиме ліки по всій країні. Мобільні аптеки їздять у 650 населених пунктів.

6. Всі аптеки з липня 2025 року будуть зобов'язані укласти договір з НСЗУ. Також вони будуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки".

Зниження цін на ліки - останні новини

Як повідомляв Главред, 5 лютого президент України Володимир Зеленський зробив заяву про ціни в аптеках. Він заявив, що ціни на ліки в аптеках мають знизитись, інакше доведеться приймати кадрові рішення щодо відповідальних за цей процес.

10 лютого Зеленський анонсував нове засідання РНБО, на якому розглянуть питання цін на ліки в аптечних мережах та представлять конкретні пропозиції для їх зниження в інтересах громадян.

Згодом президент зазначив, що уже скоро ліки подешевшають на 30%. Мова йшла про топ 100 найважливіших медичних засобів для українців. Він акцентував на тому, що зниження ціни на препарати має бути відчутним.

13 лютого Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зниження цін на популярні ліки. В указі президента йшлося про те, що націнка на ліки буде обмежена на рівні 10-35%.

Інші новини:

Денис Шмигаль

Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.

До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

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