Вже на 10% дешевший, але це не межа: в Україні падає ціна на важливий продукт

Головне:
- Через що фермери змушені знижувати ціни на картоплю
- Чому картопля дешевшає, але залишається дорожчою, ніж рік тому
В Україні почала дешевшати картопля. Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що основна причина – це зниження попиту, через що фермери змушені продавати її дешевше.
Наразі виробники пропонують картоплю за 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), залежно від якості та обсягу партій. Це приблизно на 10% дешевше, ніж тиждень тому.
Чому ціни на картоплю в Україні пішли вниз:
- Зниження купівельної активності
- Погіршення якості через тривале зберігання
- Готовність фермерів знижувати ціни на великі партії
Що цікаво, аналітики звертають увагу, що попри здешевлення, нинішня вартість картоплі все ще на 21% вища, ніж на початку лютого 2024 року.
Ціни на картоплю в супермаркетах:
- В Auchan - 26,80 грн/кг.
- В АТБ - 25,89 грн/кг.
- В Сільпо - 29,60 грн/кг.
Ціни на продукти в Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, щодо стрибка цін на картоплю українці можуть не хвилюватися. Нинішня ціна забезпечує безпосередній імпорт картоплі з Нідерландів, Польщі, Литви, а вони готові продавати її за тією ціною, яка у нас тут сьогодні.
Також і молочна продукція може подешевшати. У першому кварталі 2025-го ціни на молоко не виростуть.
Також повідомлялося, що буде з цінами на продукти найближчими місяцями. Осіннє подорожчання було спричинене посухою та коливанням світових цін на молочні продукти, однак зараз передумов для зростання цін немає.
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