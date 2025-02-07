Вже на 10% дешевший, але це не межа: в Україні падає ціна на важливий продукт

Фермери тепер змушені продавати продукт набагато дешевше.

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Ціни на картоплю в Україні падають / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Через що фермери змушені знижувати ціни на картоплю

Чому картопля дешевшає, але залишається дорожчою, ніж рік тому

В Україні почала дешевшати картопля. Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що основна причина – це зниження попиту, через що фермери змушені продавати її дешевше.

Наразі виробники пропонують картоплю за 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), залежно від якості та обсягу партій. Це приблизно на 10% дешевше, ніж тиждень тому.

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Чому ціни на картоплю в Україні пішли вниз:

Зниження купівельної активності

Погіршення якості через тривале зберігання

Готовність фермерів знижувати ціни на великі партії

Що цікаво, аналітики звертають увагу, що попри здешевлення, нинішня вартість картоплі все ще на 21% вища, ніж на початку лютого 2024 року.

Ціни на картоплю в супермаркетах:

В Auchan - 26,80 грн/кг.

В АТБ - 25,89 грн/кг.

В Сільпо - 29,60 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, щодо стрибка цін на картоплю українці можуть не хвилюватися. Нинішня ціна забезпечує безпосередній імпорт картоплі з Нідерландів, Польщі, Литви, а вони готові продавати її за тією ціною, яка у нас тут сьогодні.

Також і молочна продукція може подешевшати. У першому кварталі 2025-го ціни на молоко не виростуть.

Також повідомлялося, що буде з цінами на продукти найближчими місяцями. Осіннє подорожчання було спричинене посухою та коливанням світових цін на молочні продукти, однак зараз передумов для зростання цін немає.

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