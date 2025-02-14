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Індексацію отримають не всі: юрист пояснив, хто лишиться без підвищення пенсій

Даяна Швець
14 лютого 2025, 16:02
382
Адвокат зазначив, що вищі пенсії перерахують не всім.
Індексацію отримають не всі: юрист пояснив, хто лишиться без підвищення пенсій
Яким пенсіонерам не будуть перераховувати пенсії / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

  • Хто отримає підвищення пенсії, а хто – ні
  • Чому частина пенсіонерів не отримає індексацію у 2025 році

1 березня 2025 року запланована індексація пенсій в Україні. Однак, як пояснив адвокат Іван Хомич, деякі категорії пенсіонерів не мають права брати участі в перегляді виплат. У коментарі УНІАН він пояснив, хто залишиться без перерахунку.

Кого не торкнеться індексація пенсій в Україні у 2025 році?

За словами експерта, індексація пенсій у 2025 році не торкнеться:

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  • Тих пенсіонерів, яким пенсія була призначена у період з 1 січня 2025 року.
  • Цивільних пенсіонерів (тих людей, яким пенсія обчислена згідно із законом про "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування"), які вийшли на пенсію, починаючи з 2021 до 2024 року включно.

Як пояснює Хомич, індексація пенсій в Україні, не відноситься до самих виплат (пенсій). Це, швидше, один із показників, який є частиною формули для обчислення пенсійної виплати.

"Завдяки тому, що схема індексації пенсій досить заплутана та складна, уряду фактично вдалося виключити осіб, яким пенсія була призначена упродовж останніх чотирьох років, з переліку тих, хто може розраховувати на відчутне підвищення розміру виплат. За словами урядовців, ці пенсіонери отримують "ринкові" пенсії, а зосереджена влада на індексуванні застарілих пенсій, які призначені до 2021 року", - говорить Хомич.

Індексація пенсій в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з 1 березня 2025 року в Україні заплановано індексацію пенсій. Її проводитимуть з коефіцієнтом 1,10, а загальний обсяг видатків Пенсійного фонду на 2025 рік становитиме 908,2 мільярда гривень.

Інформацію про те, що з 1 березня розпочнеться підвищення пенсійних виплат, підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Він заспокоїв, що, попри фінансові складнощі, уряд знаходить кошти, щоб допомогти всім громадянам та українським виробникам.

Також адвокат Іван Хомич пояснював, хто може отримати надбавку. За його словами, уряд щороку встановлює мінімальні та максимальні суми підвищення виплат.

Більше новин про пенсії в Україні:

Хто такий Іван Хомич?

Іван Хомич — відомий український адвокат, засновник та керівник Адвокатського бюро Івана Хомича.

Адвокатське бюро Івана Хомича спеціалізується на різних галузях права, включаючи цивільне, кримінальне, сімейне, господарське та корпоративне право. Бюро надає послуги як приватним особам, так і бізнесу 510.

Серед основних послуг: представництво в судах, реєстрація підприємств, захист прав споживачів, супровід угод з нерухомістю, юридична допомога у спадкових справах тощо.

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