Митна війна Трампа набирає обертів: світові ціни на нафту знизилися

Падіння цін на нафту відкриває можливості для здешевлення пального в Україні.

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Світові ціни на нафту знижуються / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Зниження цін може вплинути на вартість пального в Україні

Brent і WTI подешевшали до найнижчого рівня за 4 роки

Світові ціни на нафту демонструють стрімке зниження, досягнувши найнижчих позначок за останні чотири роки. Причиною такого падіння аналітики називають загострення торговельного протистояння між Сполученими Штатами та Китаєм, що може негативно вплинути на попит у найбільших економіках світу. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,39 долара (2,21%) – до 61,43 долара за барель станом на 6:55 GMT. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 1,50 долара (2,52%) – до 58,08 долара. Обидва контракти протягом сесії втратили до 4%, після чого частково відіграли позиції.

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З 9 квітня набули чинності мита президента Дональда Трампа на китайські товари у розмірі 104%. Згодом США підвищили тарифи ще на 50%, після того як Пекін відмовився скасувати дзеркальні обмеження до встановленого дедлайну.

"Агресивні відповідні заходи Китаю знижують шанси на швидке укладення угоди між двома найбільшими економіками світу, викликаючи зростаючі побоювання щодо економічної рецесії в усьому світі", - заявив Е Лінь, віцепрезидент з ринків нафтових товарів компанії Rystad Energy. Рекомендуємо: Що чекає на українців в ЄС після припинення вогню з Росією: подробиці

Позиція Китаю

У відповідь Китай заявив, що не дозволить США диктувати умови, після чергових погроз Трампа запровадити додаткові 50% мита, якщо Пекін не скасує збори на рівні 34%.

На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила жорстку позицію Вашингтона:

"Такі країни, як Китай, які вирішили помститися і спробували подвоїти своє погане поводження з американськими працівниками, роблять помилку. У президента Трампа сталевий хребет, і він не зламається", — заявила вона.

Водночас вона утрималася від коментарів щодо можливого зниження мит на китайські товари.

Нафта / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, перші 20% мит Трамп запровадив ще на початку своєї президентської каденції. Додаткові 34% з’явилися 2 квітня, а ще 50% – після рішення Китаю запровадити дзеркальні заходи.

Вплив цін на нафту на війну та економіку України

Через зниження світових цін на нафту російський сорт ESPO вперше опустився нижче західної цінової стелі в 60 доларів за барель. Інший ключовий сорт – Urals – впав до 50 доларів. Це погіршує стан російського бюджету, обмежуючи можливості фінансування військових витрат.

Для України зниження цін на нафту може позитивно позначитися на вартості пального. Очікується, що протягом кількох тижнів ціни на бензин на АЗС знизяться на 2–3 гривні за літр.

Введення мит США - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 3 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних тарифів з іншими країнами. Американський лідер заявив, що мита повернуть "золотий вік".

Раніше повідомлялося про те, що рішення Трампа про мита - провокація глобальної торгової війни, сказав Главреду політолог Петро Олещук. На його думку, Трамп знищує єдність Заходу, що призведе до зміни геополітичного порядку. Наступний президент Штатів уже не зможе виправити ситуацію.

Крім того повідомлялося про те, що США не застосували тарифи проти Росії, КНДР, Білорусі та Ірану. У Білому домі пояснили, що Штати не торгують із цими країнами.

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